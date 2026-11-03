期中選舉／民主黨參院席次過半 可望同時拿下眾院多數

塔拉里科當選德州聯邦參議員，意義重大。（美聯社）

民主黨 在此次美國期中選舉已翻轉7個參院 席位，截至美東3日深夜11時30分拿下參院過半門檻的51席，共和黨未翻轉席次，目前拿下39席。

民主黨拿下的參院七席分別在南卡州、北卡州、德州、堪蕯斯、緬因、俄亥俄以及愛阿華州。

緬因州共和黨聯邦參議員蘇珊·柯林斯(Susan Collins)已正式承認，敗給民主黨挑戰者傑克森(Troy Jackson)。

國家廣播公司(NBC)報導，雙方開票結果差距甚微，在截至美東4日凌晨開出的67.1%選票中，傑克森以52.6%得票率領先柯林斯的47.3%。

在眾院 方面，民主黨拿下163席、共和黨103席；紐約時報預測，民主黨可望同時拿下眾院多數地位。

國會山莊報(The Hill)報導， 民主黨拿下參院多數，現任參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)可望於2027年議程擔任多數黨領袖，並就民主黨與共和黨總統川普的聯邦支出等一系列問題，進行強硬談判，這嚴重限縮了川普的立法權和他重塑聯邦法院系統的能力。

預料民主黨將運用新取得的權力，對川普、他的家人及政府展開調查，並試圖透過立法制衡總統。不過，川普仍握有否決權。他先前已承諾，如果選舉結果對民主黨有利，就會動用這項權力。

民主黨候選人塔拉里科（James Talarico）在備受矚目的德州聯邦參議員選舉中，擊敗共和黨候選人派克斯頓（Ken Paxton）。

當晚稍早，南卡羅萊納州爆出驚人冷門，民主黨挑戰者安妮・安德魯斯（Annie Andrews）擊敗共和黨現任參議員達琳・葛理漢（Darline Graham）。許多人預期的「藍色浪潮」，如今顯露出擴大為「藍色海嘯」的跡象。

民主黨也已贏得喬治亞州、北卡羅萊納州及新罕布夏州的參議員選舉，並在堪薩斯州、俄亥俄州與密西根州等參院選戰激烈交鋒。