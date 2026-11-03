眾院「藍潮」規模有多大？兩黨選務高層緊盯7選區

AI摘要 文章摘要整理： 美國眾院選後多數歸屬備受關注，兩黨選務高層緊盯7個關鍵選區，從維州、佛州到賓州與北卡的結果，都可能決定民主黨是否掀起藍潮並奪回眾院主導權。

國會山莊報(The Hill)3日晚刊出分析，國會多數將由哪一黨掌握，兩黨選務高層及外部專家在開票之夜的關注重點，集中在少數幾個決戰選區。11月3日之前的國會，眾院 共有435席，達到過半多數需要218席。共和黨 有218席，民主黨 有 214席，空缺2席。多數認為選後，民主黨則將超過218席，超過共和黨，成為多數黨。

●維吉尼亞州

維州第二選區共和黨聯邦眾議員基根斯(Jen Kiggans)爭取連任，面臨民主黨候選人路里亞(Elaine Luria)激烈挑戰，兩人都是海軍退役，在選民之間都有高知名度。共和黨將這場選戰視為現任國會議員在決戰州表現如何的風向球。

維州第一選區共和黨聯邦眾議員魏特曼(Rob Wittman)原本被看好輕鬆連任，但民主黨挑戰者泰勒(Shannon Taylor)選前最後衝次階段急起直追，大幅縮小差距。

維州第五選區是深紅選區，但現任共和黨聯邦眾議員麥奎爾(John McGuire)連任陷入苦戰。

●佛羅里達州

佛州開票結果最早出爐，共和黨原希望透過選區重畫翻轉四個民主黨席次。但是民主黨聯邦眾議員卡斯特(Kathy Castor)與莫斯科維茨(Jared Moskowitz)在重畫的選區勝選。也在重畫選區競選的民主黨聯邦眾議員索托(Darren Soto)領先，民主黨人丹迪雅(Pia Dandiya)則爭取因重畫選區而空出來的席位，截稿時也領先。

●密西根州國會第七選區

現任共和黨聯邦眾議員巴瑞特(Tom Barrett)面臨曾是美國民主社會主義者(Democratic Socialists of America)成員的自由派氣候倡議人士羅倫斯(William Lawrence)挑戰。共和黨人士說，羅倫斯對紫色的第七選區而言太過自由派，但投票結果將可以做為全國選民態度的觀察指標。

●格蘭德河谷(Rio Grande Valley)

德州是這個選舉周期第一個推出國會選區重畫的紅州，共和黨希望從民主黨手中多拿五席，這些席次大多位於美墨邊境。

●北卡羅來納州國會第一選區

今年川普總統授意推動國會選區重畫時，北卡州共和黨人第一個鎖定的目標便是現任民主黨聯邦眾議員戴維斯(Don Davis)的席次。然而，共和黨選務人員坦承，戴維斯立場溫和，在選區知名度極高，「我們一直明白這將是場硬仗」。戴維斯席次選舉結果將是共和黨推動選區重畫結果如何的初期風向球。

●賓州

賓州四個決戰選區的現任共和黨聯邦眾議員都在努力保住席次。一名共和黨選舉策略專家說：「如果我們四席都輸，多數優勢就沒了。」

●愛阿華州

民主黨候選人挑戰現任共和黨席次能否成功，將可看出「藍潮」(blue wave)規模大小，或者「藍潮」果真出現。