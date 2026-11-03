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這次選舉將創許多第一次 可能選出非裔女州長、穆斯林參議員

記者胡玉立／綜合報導
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密西根州民主黨聯邦參議員候選人薩伊德(中)3日期中選舉若勝出，將成為參院有史來第...
密西根州民主黨聯邦參議員候選人薩伊德(中)3日期中選舉若勝出，將成為參院有史來第一位穆斯林聯邦參議員。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國這屆期中選舉可能選出首位原住民女州長、首批原住民女參議員、首位穆斯林與公開同志參議員，並改寫非裔女性州長紀錄。

民主黨和共和黨這屆期中選舉的候選人陣容，堪稱近年最多元化的一回；選民可能選出首位原住民女州長、首批原住民女參議員、首位非裔女州長、首位公開同志身份參議員及首位穆斯林參議員等，有望在全國掀起一波「史上首位」政壇領袖浪潮。

美聯社報導，有望締造歷史的競選者包括：

●首位原住民女州長

民主黨人哈蘭德(Deb Haaland)是拉古納普韋布洛部落(Laguna Pueblo)成員，她可望在新墨西哥州長競選中擊敗共和黨候選人、前市長赫爾(Gregg Hull)，成為美國首位原住民女州長。

●首批原住民女參議員

民主黨人佩爾托拉(Mary Peltola)是尤皮克族人(Yup'ik)；2022年她當選聯邦眾議員，成為首位當選的阿拉斯加原住民，被譽為拓荒者。如今她試圖在參議院實現相同壯舉，目標是擊敗共和黨現任參議員丹·蘇利文(Dan Sullivan)。

進步派民主黨人、明尼蘇達州副州長弗拉納根(Peggy Flanagan)是奧吉布瓦族白土部落(White Earth Band of Ojibwe)成員，若贏得明州聯邦參議員，也將成為首位原住民女參議員。

●首位非裔女州長

競選喬治亞州州長的民主黨人博頓斯(Keisha Lance Bottoms)和競選明尼蘇達州州長的共和黨人德穆斯(Lisa Demuth)，有望終結美國250年來從未有過非裔女性擔任州長的紀錄。

德穆斯正與明州聯邦參議員克洛布查(Amy Klobuchar)角逐州長職位；無論結果如何，明州都將迎來該州史上首位女州長。

●首位穆斯林聯邦參議員

密西根州進步派民主黨人薩伊德(Abdul El-Sayed)有望成為首位進入美國參議院的穆斯林裔；他正與共和黨人羅傑斯(Mike Rogers)激烈競爭。

●首位公開同志身分的聯邦參議員

民主黨眾議員帕帕斯(Chris Pappas)2018年當選時，是美國首位公開同性戀身分的國會眾議員；這回若勝選新罕布夏州聯邦參議員，將成為美國史上首位公開同志身分的參議員。

●首批非裔州長

美國250年歷史中僅有三位非裔州長透過選舉產生；如今，非裔州長總數不無可能在一夜之間增加七位。

精華 FAQ

  • 重點在於候選人組成極為多元，且多位少數族裔與性別代表人物有望創下美國政壇「史上首位」紀錄，顯示選舉可能帶來顯著的歷史突破。

  • 哈蘭德可望成為首位原住民女州長；佩爾托拉與弗拉納根則分別角逐參議員席次，若勝選，將成為首批原住民女參議員，象徵原民政治代表性提升。

  • 報導指出，非裔女性可能首次出任州長，密西根州的薩伊德有望成為首位穆斯林參議員，帕帕斯若勝選則會成為史上首位公開同志身分的參議員。

參議員 共和黨 非裔

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