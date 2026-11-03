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期中選舉／德州也變天 共和黨丟了州長寶座 艾伯特承認敗選

期中選舉／堪州94年來首翻藍 民主黨漢彌爾頓當選參議員

期中選舉／阿肯色州長桑德斯連任 新墨州出現首位原住民州長

編譯陳韻涵／即時報導
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阿肯色州長桑德斯。（美聯社）
阿肯色州長桑德斯。（美聯社）

美國期中選舉陸續開票，紐約時報報導，德州州長候選人希諾霍薩(Gina Hinojosa)以57%得票率擊退現任州長艾伯特(Greg Abbott，41.7%)。阿肯色州長桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)以53.7%的得票率連任成功，她曾擔任川普總統的白宮新聞秘書，並於2023年成為該州首位女州長。

民主黨人科格內蒂(Paige Cognetti)贏得眾院賓州第8選區議員選舉，擊敗共和黨現任眾議員布雷斯納罕(Rob Bresnahan)。科格內蒂是斯克蘭頓市(Scranton)市長，她以獨立思考的民主黨人和反腐敗鬥士的形象競選。

新墨州長選戰

新墨西哥州民主黨候選人哈蘭德(Deb Haaland)以56.6%得票率擊敗共和黨對手赫爾(Gregg Hull)，贏得州長職位；哈蘭德曾任內政部長和國會議員，身為拉古那(Laguna)普韋布洛(Pueblo)部落成員，她將成為美國史上首位擔任州長的原住民女性。

俄州州長選戰

俄亥俄民主黨州長候選人艾克頓(Amy Acton)以50.7%的得票率，擊敗共和黨富商對手拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)。艾克頓勝選代表自2006年以來，民主黨人首次掌握俄亥俄州州長職位。

具備醫師執照的艾克頓曾在新冠肺炎疫情期間，擔任俄州衛生廳長且因整頓疫情並平撫焦慮民心打響知名度。

南卡參議員選戰

南卡羅來納州聯邦參議員民主黨候選人安德魯斯(Annie Andrews)以51.0%得票率，擊敗已故參議員葛理漢(Lindsey Graham)的妹妹、現任共和黨聯邦參議員達琳．葛理漢(Darline Graham，46.7%)。

安德魯斯原本是兒科醫生，曾經競選眾議員，但未能成功。

安德魯斯如今在川普總統三度以兩位數優勢贏得南卡州的選區獲勝，對共和黨而言堪稱慘痛的失敗教訓。

俄州參議員選戰

俄亥俄州民主黨聯邦前參議員布朗(Sherrod Brown)以48.6%得票率，擊敗共和黨籍現任聯邦參議員赫斯特德(Jon Husted，46.5%)奪回俄亥俄州聯邦參議員席位。這場勝利對民主黨來說無疑是一劑強心針，民主黨人正試圖在川普總統任期的最後兩年，重新奪回參院控制權。赫斯特德先前被任命接替副總統范斯(JD Vance)升任副總統後空出的席位，而布朗曾擔任三屆參議員，直到2024 年丟失該席位。

桑德斯 期中選舉 共和黨

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