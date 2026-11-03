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期中選舉／眾院民主黨搶下1席 布魯克斯當選賓州眾議員

編譯劉忠勇／綜合外電
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民主黨候選人布魯克斯（Robert Brooks）可望當選賓州第7選區聯邦眾議員...
民主黨候選人布魯克斯（Robert Brooks）可望當選賓州第7選區聯邦眾議員。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

民主黨候選人布魯克斯在賓州第7選區擊敗共和黨現任議員瑪肯西，這場高關注、高金額的搖擺選戰也被視為選民對川普施政的公投。

選舉分析機構Decision Desk HQ在X平台推估，民主黨候選人布魯克斯（Robert Brooks）將當選賓州第7選區聯邦眾議員，從共和黨現任議員瑪肯西（Ryan Mackenzie）手中奪下一席，為民主黨重掌眾院增添重要戰果。

Decision Desk HQ在X平台剛推估，民主黨將取得美國眾院多數席次。

賓州第7選區是搖擺州的指標選區，自2008年以來，每次總統選舉都支持最後當選的候選人。過去兩次眾院選舉，勝負差距都不到3個百分點，瑪肯西2024年更僅以4,062票之差險勝。

布魯克斯是退休消防員兼工會領袖，他在投票時告訴金融時報：「我們是搖擺選區中最搖擺的。而我喜歡站在最前線。」

這場選戰也成為選民對川普施政的公投。《紐約時報》和錫耶納大學上月民調發現，選區內59%的選民不滿川普的總統表現，39%認為瑪肯西過度支持川普。

布魯克斯以此猛攻，稱瑪肯西是川普的「跟班」，並將他和伊朗戰爭、關稅政策連在一起。布魯克斯抨擊，戰爭推高燃料價格，關稅則加重生活負擔。

賓州共有四個競爭激烈的選區，共和黨現任眾議員受到川普低迷支持度的拖累，第7選區是其中一個，也因此吸引全國關注和大量競選資金。聯邦競選財務申報資料顯示，外部團體為布魯克斯和瑪肯西這場選戰投入2,350萬美元，對僅有54.5萬名登記選民的選區而言，金額相當可觀。

精華 FAQ

  • 選舉分析機構Decision Desk HQ推估，民主黨候選人布魯克斯當選賓州第7選區聯邦眾議員，從共和黨現任議員瑪肯西手中奪下一席。

  • 因為這是搖擺州的指標選區，近年勝負差距都非常小，且外界普遍視為觀察全國政治風向的重要地帶，因此吸引大量關注與資金。

  • 民調顯示選區內59%的選民不滿川普表現，布魯克斯也把瑪肯西描繪成川普跟班，並把戰爭、關稅與生活成本問題連結到對手。

眾院 民主黨 期中選舉

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