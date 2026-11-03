期中選舉／川普出動千人監票 挺賀錦麗區占2/3 司法部喊史上最大

司法部派出1000名監選人員在全國各州監督選舉秩序，圖為國民兵在華府投票所外巡邏。（路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國司法部在大選前派出1000名監督員巡查多州投票情況，主要集中在傾民主黨的轄區；同時提前投票已逾5867萬張，選民最關心生活成本。

司法部 宣布，針對3日大選，已向全美50個州多個司法管轄區派遣1000名選舉監督員和觀察員，此乃「司法部史上規模最大的選舉監督行動」。路透分析顯示，司法部部署的監督選舉員主要被派去民主黨傾向明顯的轄區；約三分之二受到監督觀察的轄區，在2024年總統大選支持民主黨總統候選人賀錦麗 (Kamala Harris)，而非川普 。

這些轄區大都集中在可能決定聯邦參院控制權的州，且以非裔和拉丁裔選民占多數。

司法部長期以來都會派員前往各州觀察和監督選舉；高層官員表示，他們正派遣觀察員前往一些歷來曾有選民在投票時面臨受阻難題、且在競爭激烈選區可能面臨恐嚇行為的地區，以確保遵守聯邦法律。

隨著佛羅里達州、德拉瓦州、喬治亞州各地的投票站開放，美國期中選舉正式投票3日揭開序幕。

英國廣播公司（BBC）指出，這次美國選民踴躍提前投票，截至美東時間2日23時30分，已有逾5867萬張選票投出，而絕大多數的選民表示，生活成本是最關心的議題，也是投票首要考量。

BBC引述美國佛羅里達大學數據，提前現場投票數超過3189萬張，郵寄投票數則超過2677萬張。近年來愈來愈多州開始實施提前投票，選舉創新研究中心指出，美國97%的合格選民居住在可以提前投票地區。

印第安納州與肯塔基州將於美東時間3日18時最早結束投票，不過光看這兩州難以看出整體情勢。俄亥俄州與緬因州分別在美東時間3日19時30分與3日20時結束投票，兩州參議員選情激烈，或許能及早看出選民整體情緒。

川普支持率近幾個月持續處於歷史低谷，但他仍努力造勢並在全美各地舉行數十場集會，將選舉焦點集中在他身上。BBC說，選民最在意居高不下的物價，這也說明為何川普持續到過去選情穩固的共和黨選區造勢，並在最後一個周末現身愛荷華州與堪薩斯州。

司法部民權司助理部長迪隆(Harmeet K. Dhillon)3日聲明表示：「我深感自豪，我們正在部署司法部史上規模最大的監督行動，以堅定無歧視的態度和方式，致力確保選舉透明。」

聯邦擴大選舉監督計畫之際，有些州特別向當地選舉官員和投票工作人員發布新準則，說明司法部觀察員在選舉日當天的權限範圍有限；司法部工作人員無權在現場進行調查，也無權以任何方式阻止他人投票。包括明尼蘇達州亨內平郡(Hennepin County，內含明尼亞波利斯市)在內的一些司法管轄區，已明確拒絕司法部提出的進入投票站要求。

路透報導，川普政府在選舉監督方面採取強硬立場，不僅要求各州提供選民登記資料，還主張必須採取更嚴格措施，以確保社會大眾對選舉過程保持信任。相關措施包括請求最高法院暫時阻止加州統計逾2萬名選民的郵寄選票；聯邦官員認為，這些選民可能並非美國公民。最高法院已於2日晚間駁回這項請求。批評者認為，這些行動及監督計畫可能會對選民構成騷擾恐嚇。