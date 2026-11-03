期中選舉／美國首位非裔女州長 民主黨巴頓斯贏得喬州長選舉

巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)贏得喬州州長選舉，成為美國史上首位當選的非裔女州長。(巴頓斯競選網站)

AI摘要 文章摘要整理： 巴頓斯擊敗獲川普支持的共和黨對手，當選喬州州長，創下美國首位非裔女州長紀錄，也讓民主黨重奪喬州州長寶座。

根據美聯社報導，巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)贏得喬治亞州州長選舉，將成為美國歷史上首位當選的非裔女州長。

巴頓斯的勝選標誌著喬州 20多年來首次選出民主黨 州長，打破了共和黨對州府的長期把持。但她很可能需要在州參眾兩會至少一個議會中與佔多數的共和黨合作。

現年56歲的巴頓斯擊敗了共和黨候選人傑克遜(Rick Jackson)。傑克遜是一位億萬富翁，也是醫療保健行業高管，並曾獲川普支持。川普在2024年贏得喬州，但在2020年落敗。自此之後，喬州從一個長期以來支持共和黨人擔任聯邦和州級職務的州，轉變為一個擁有民主黨參議員的搖擺州，但州長和州議會仍牢牢掌握在共和黨手中。

在整個競選過程中，巴頓斯將全面擴大喬州的醫療補助計劃(Medicaid，又稱白卡) 作為其最重要的競選承諾之一，而這需要州議會的批准。

在競選州長之前，巴頓斯曾於2018年至2022年擔任亞特蘭大市長，任期僅一屆，充滿動盪。在此期間，亞特蘭大經歷了新冠疫情衝擊，以及當時其他大城市普遍存在的社會動盪。她拒絕競選連任，轉而擔任拜登政府顧問。她的對手在競選廣告中利用她擔任市長期間的政績攻擊她，聲稱她放任犯罪滋生，拋棄亞城—因為像許多其他大城市一樣，亞特蘭大在疫情期間犯罪率有所上升。

巴頓斯利用民眾對川普的不滿情緒推動競選。她承諾在任期間將與川普政府對抗，並努力緩解高物價問題。她的提案之一是允許地方政府取消食品雜貨的銷售稅。她也表示，希望取消公立學校教師的州所得稅。

數據中心也成為競選中重要議題，因為喬州的新建數據中心數量位居全美之首。巴頓斯表示，她支持暫停興建數據中心。

「我們需要這個領域的專家們坐下來，告訴我們喬州應該如何前進，並為我們提供指導，」巴頓斯在10月份與傑克遜進行的唯一一場州長辯論中說道。

巴頓斯在整個競選過程中都大力宣傳川普對傑克遜的支持。傑克遜在初選期間與川普結盟，但後來刪除網站上所有提及川普的內容以及在競選演講中不提及川普的名字，與總統保持距離。相反，他與喬州現任州長坎普(Brian Kemp)結盟，坎普在初選後支持了傑克遜。

巴頓斯也獲得了幾位知名民主黨人的支持，包括前總統拜登和歐巴馬。她也經常與喬州兩位民主黨參議員之一的奧索夫(Jon Ossoff)一起參加競選活動。奧索夫也在今日選戰中成功連任聯邦參議員。