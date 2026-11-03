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期中選舉／佛州首位非裔州長 川普背書的唐諾斯險勝

世界新聞網王若馨／即時報導
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川普背書的唐諾斯(左)勝選佛州州長。(美聯社)
川普背書的唐諾斯(左)勝選佛州州長。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美聯社宣布，獲川普背書的共和黨聯邦眾議員唐諾斯險勝民主黨對手喬里，將接替德桑提斯成為佛州首位黑人州長。

美聯社宣布，川普背書的共和黨籍聯邦眾議員唐諾斯(Byron Donalds)3日在佛羅里達州州長選舉中擊敗民主黨的喬里(David Jolly)，將接替任期屆滿的德桑提斯(Ron DeSantis)，成為佛州首位黑人州長，他也將成為美國史上第一位當選州長的黑人共和黨人。

目前票約開出97%，唐諾斯得票50.6%，喬里49.4%，雙方差距只有1.2個百分點。佛州州長職位已由共和黨連續掌握近30年，但這次雙方差距相當接近。

唐諾斯是代表佛州麥爾斯堡(Fort Myers)一帶的三屆聯邦眾議員，2024年大選期間曾被傳是川普考慮的副手人選之一。

川普早在2025年2月就為他背書，他也在8月的共和黨初選中輕鬆勝出。德桑提斯當時沒有表態，兩人過去關係緊張，但唐諾斯贏得提名後，德桑提斯在9月正式為他背書。

唐諾斯把這次競選定位為「延續德桑提斯時代的成功」，選前最後幾天還兩度和川普同台造勢。

喬里原本是共和黨籍的前佛州聯邦眾議員，後來轉投民主黨，在民主黨初選中出線。這場選戰中，雙方在資料中心、房屋保險等議題上立場鮮明對立。

德桑提斯受州憲法限制，不能競選第三任，將在明年1月卸任。

精華 FAQ

  • 共和黨籍聯邦眾議員唐諾斯擊敗民主黨的喬里，將接替德桑提斯成為佛州州長。他不僅是佛州首位黑人州長，也將成為美國史上第一位當選州長的黑人共和黨人。

  • 目前約97%選票已開出，唐諾斯得票50.6%，喬里49.4%，雙方僅差1.2個百分點。雖然共和黨已連續近30年掌握佛州州長職位，但這次勝負相當膠著。

  • 唐諾斯早在2025年2月就獲川普背書，8月輕鬆贏得共和黨初選，選前也兩度與川普同台造勢。德桑提斯起初未表態，但在唐諾斯取得提名後，9月正式為他背書。

川普 佛州 期中選舉

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