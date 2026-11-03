期中選舉／那指期大跌2% 民主黨攻下北卡關鍵1席 奪兩院勝算增

奧索夫成為民主黨新星。他這次連任為民主黨守住原有席次，有助提高該黨掌控參院的機會。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 民主黨在期中選舉初步開票中先守住喬治亞等關鍵席次，讓重掌參院與擴大眾院優勢的勝算升高，也使市場押注白宮與國會對立加劇。

美國多數地區周二已結束投票，民主黨 在爭取重掌參院的選戰中先下一城。美聯社等新聞機構推估，喬治亞州參議員奧索夫（Jon Ossoff）可望連任，這位民主黨明日之星替民主黨保住關鍵席次。

初步開票結果開始透露這場期中選舉 的走向。川普過去兩年施政風波不斷，選民對生活成本高漲的不滿，成為選戰主軸；美國和以色列對伊朗開戰後，燃料價格飆升，更加深民怨。

奧索夫因抨擊川普利用總統職位謀取私利，成為民主黨新星。他這次連任為民主黨守住原有席次，有助提高該黨掌控參院的機會。

民主黨另外也守住新罕布什爾州，共和黨則保住佛羅里達州，兩黨爭奪多數仍待其他州結果。選舉分析機構Decision Desk HQ推估，民主黨的巴帕斯（Chris Pappas）贏得新罕布夏州參議員，共和黨的穆迪（Ashley Moody）在佛州勝出，民主黨籍新澤西州參議員布克（Cory Booker）也可望連任。

巴帕斯當選阻止共和黨奪取退休民主黨參議員留下的席次，保住民主黨重掌參院的機會。穆迪勝選則是共和黨守住參院的重要一役。

喬治亞、南卡羅來納、北卡 羅來納、俄亥俄、密西根、德州和堪薩斯等州，已全部或部分結束投票。

民調和歷史趨勢均有利民主黨取得眾院多數，參院歸屬則較難預料。不過，自川普2016年打破民調預測、贏得總統大選以來，美國選舉結果愈來愈難預測。

民調優勢讓民主黨信心日增，共和黨則被迫投入時間和資金，防守堪薩斯、德州、阿拉斯加和南卡羅來納等傳統優勢州。

美聯社和民調機構SSRS共同進行的選民調查The Voter Poll發現，約四分之三的期中選舉選民，對川普治下的國家走向感到「憤怒」或「不滿」。約六成選民認為，物價高漲主要應歸咎於川普的政策，而非他無法掌控的外在因素。

初步開票和預測市場押注反映民主黨勝算升高，白宮和國會相互牽制、施政陷入僵局的可能性隨之增加，美股期貨下跌，美元走弱。

開票前，川普似已為華府權力可能大幅改變預作準備。他接受CBS新聞訪問時說，民主黨若取得參院或眾院多數，他就會成為「否決先生」。但他仍聲稱看好共和黨選情，也有信心透過行政權繼續推動施政。

民主黨只須淨增三席，就能掌握眾院。《庫克政治報告》預測，民主黨眾院席次將增加15至25席。

參院方面，民主黨須從共和黨手中奪下四席，才能取得多數。由於各州郵寄選票計票規則不同，採排序選擇投票制的州計票也較費時，最終結果可能須等數周才能確定。

民主黨已表明，若重新掌握國會權力，將調查川普和他的盟友，川普數月來一直對此猛烈抨擊。雙方也將被迫在政府經費、提高舉債上限等重大財政議題上合作。

共和黨若表現優於預期，則可能提振川普的政治聲勢。2022年期中選舉時，民主黨增加一席參議員，眾院流失席次也少於預期，時任總統拜登便以此主張，選民肯定他的領導。