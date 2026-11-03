期中選舉／巴帕斯擊敗政治世家蘇努努 民主黨守住新罕參院席次

民主黨籍聯邦眾議員巴帕斯在新罕布夏州聯邦參議員選舉勝選。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 民主黨眾議員巴帕斯擊敗共和黨前參議員蘇努努，接替退休的夏亨，成功保住新罕布夏州這個原本被視為可能翻盤的關鍵參院席次。

民主黨 籍聯邦眾議員巴帕斯(Chris Pappas)3日在新罕布夏州 聯邦參議員選舉中，擊敗出身當地政治世家的共和黨 前參議員蘇努努(John Sununu)，為民主黨守住這個關鍵席次。美聯社已宣布巴帕斯勝選。

截至美東時間晚間8時47分，大約開出29%的預估票數，巴帕斯得票約59.2%，蘇努努約39.1%。

巴帕斯將接替任職18年、宣布退休的民主黨籍參議員夏亨(Jeanne Shaheen)。新罕布夏州選民立場溫和，一向被視為搖擺州。夏亨宣布退休後，共和黨把這一席視為最有機會翻盤的目標之一，賽前民調也一度顯示雙方差距不大。

蘇努努家族在新罕布夏州政壇赫赫有名，他的父親老蘇努努(John Henry Sununu)曾任新州州長，並在前總統老布希(George H. W. Bush)任內擔任白宮幕僚長；弟弟克里斯．蘇努努(Chris Sununu)則在2017年至2025年擔任新州州長。

蘇努努本人曾任聯邦眾議員和參議員，2008年競選連任時敗給夏亨，今年重新出馬參選，並獲得川普背書。不過選戰期間他刻意與川普保持距離，還在競選廣告中說自己「根本不曾見過川普」，引發爭議。