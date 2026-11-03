期中選舉／巴帕斯擊敗政治世家蘇努努 民主黨守住新罕參院席次
民主黨眾議員巴帕斯擊敗共和黨前參議員蘇努努，接替退休的夏亨，成功保住新罕布夏州這個原本被視為可能翻盤的關鍵參院席次。
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民主黨眾議員巴帕斯擊敗共和黨前參議員蘇努努，接替退休的夏亨，成功保住新罕布夏州這個原本被視為可能翻盤的關鍵參院席次。
民主黨籍聯邦眾議員巴帕斯(Chris Pappas)3日在新罕布夏州聯邦參議員選舉中，擊敗出身當地政治世家的共和黨前參議員蘇努努(John Sununu)，為民主黨守住這個關鍵席次。美聯社已宣布巴帕斯勝選。
截至美東時間晚間8時47分，大約開出29%的預估票數，巴帕斯得票約59.2%，蘇努努約39.1%。
巴帕斯將接替任職18年、宣布退休的民主黨籍參議員夏亨(Jeanne Shaheen)。新罕布夏州選民立場溫和，一向被視為搖擺州。夏亨宣布退休後，共和黨把這一席視為最有機會翻盤的目標之一，賽前民調也一度顯示雙方差距不大。
蘇努努家族在新罕布夏州政壇赫赫有名，他的父親老蘇努努(John Henry Sununu)曾任新州州長，並在前總統老布希(George H. W. Bush)任內擔任白宮幕僚長；弟弟克里斯．蘇努努(Chris Sununu)則在2017年至2025年擔任新州州長。
蘇努努本人曾任聯邦眾議員和參議員，2008年競選連任時敗給夏亨，今年重新出馬參選，並獲得川普背書。不過選戰期間他刻意與川普保持距離，還在競選廣告中說自己「根本不曾見過川普」，引發爭議。
民主黨籍聯邦眾議員巴帕斯在新罕布夏州聯邦參議員選舉中擊敗共和黨前參議員蘇努努，美聯社已宣布他勝選，民主黨因此守住這一席次。 巴帕斯接替退休的民主黨參議員夏亨，等於讓民主黨保住新罕布夏州這個關鍵參院席位。由於該州屬搖擺州，這場勝利對民主黨特別重要。 蘇努努出身新罕布夏州知名政治世家，曾任眾議員和參議員，並獲川普背書。不過他競選時刻意與川普保持距離，還宣稱自己「根本不曾見過川普」，因而引發爭議。
精華 FAQ
民主黨籍聯邦眾議員巴帕斯在新罕布夏州聯邦參議員選舉中擊敗共和黨前參議員蘇努努，美聯社已宣布他勝選，民主黨因此守住這一席次。
巴帕斯接替退休的民主黨參議員夏亨，等於讓民主黨保住新罕布夏州這個關鍵參院席位。由於該州屬搖擺州，這場勝利對民主黨特別重要。
蘇努努出身新罕布夏州知名政治世家，曾任眾議員和參議員，並獲川普背書。不過他競選時刻意與川普保持距離，還宣稱自己「根本不曾見過川普」，因而引發爭議。
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