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期中選舉／開票持續中 民主黨料取得眾院多數席次

期中選舉／最空頭情境是什麼？分析師說美股恐瀉10%

期中選舉／最空頭情境是什麼？分析師說美股恐瀉10%

編譯葉亭均／綜合外電
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美國正在等待期中選舉結果。（歐新社）
美國正在等待期中選舉結果。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

Evercore ISI指出，期中選舉後若民主黨大勝且美伊衝突升級，美股恐回吐今年漲幅；若戰事未擴大，標普500年底仍有上行空間。

美國正在等待期中選舉結果。根據Evercore ISI分析，對於金融市場最空頭的選後情境，將是民主黨全面勝選，同時美國在伊朗的軍事行動進一步升級，那麼史坦普500指數今年迄今的10%漲幅可能幾乎全部回吐。

1. 最空情境：民主黨大勝疊加美伊戰爭升級 史坦普500恐跌10%

CNBC網站引述Evercore ISI周日發表的期中選舉分析報告，顯示在最悲觀的情境下，如果民主黨贏得參眾兩院，而美國總統川普在新一屆國會於明年1月就任前，升高對伊朗的軍事行動，那麼美股史坦普500指數年底前將下跌逾10%，降至6,800點，抹去今年來所有漲幅。

Evercore ISI首席股票與量化策略師艾曼紐為首的分析團隊在報告中說，「這將是一波不應該逢低買進的下跌」，理由是油價會飆升、信用利差會擴大，以及經濟放緩，可能引發持續一段時間的拋售潮，讓2027年初的市場面臨艱難局面。

2.最樂觀情境：共和黨續掌參眾兩院+美伊和談 股市將大漲約11%

相較下，最樂觀的情境（儘管可能性不高），則是共和黨繼續掌控參眾兩院，選舉結果沒有爭議，而且伊朗轉而與美國展開談判，帶動油價大幅下跌，預料史坦普500指數年底將漲至8,400點，較2日收盤水準高出約11%。

3.中性情境之一：國會兩黨分治 伊朗軍事衝突未進一步升級 

Evercore的中性情境則假設國會由兩黨分別掌控，選舉結果沒有爭議，且伊朗軍事衝突未進一步升級。在此情況下，史坦普500指數年底目標為7,750點，較2日收盤水準高出不到3%。

這種結果代表「短期維持現狀」，之後則逐步朝向兩黨合作、尋求伊朗地緣政治問題的解決方案發展。

Evercore指出，這次期中選舉正值總體經濟壓力日益升高之際，包括西德州中級原油（WTI）價格來到每桶約100美元、美國2年期與10年期公債殖利率差距縮小，以及市場預期聯準會（Fed）將於12月9日升息。

同時間，超大規模雲端運算業者面臨愈來愈大的融資需求，以支應AI基礎建設擴張。Evercore預估，這些業者在2027年將必須籌措資金，以支應高達1.3兆美元的資本支出。

這將使資本市場承受更大壓力，尤其目前這波多頭行情已從2022年底延續了四年。

AI帶動的資料中心建設，已成為今年期中選舉中選民高度關注的議題，而民主黨是反對聲浪的主要代表。根據CNBC調查，80%民主黨選民反對在住家附近興建AI資料中心，僅4%表示支持。

Evercore指出：「在這樣的背景下，如果選舉結果受到質疑，股市很可能承受賣壓。」

4.中性情境之二：民主黨全面獲勝 但美伊衝突未進一步升級

不過，民主黨獲勝本身並不一定會終結這波漲勢。在Evercore設定的另一種情境中，民主黨贏得國會參眾兩院，選舉結果受到爭議，但美國對伊朗的軍事行動並未升級。在此情況下，史坦普500指數年底預料將收在7,650點，較2日收盤水準高出略多於1%。

分析師表示，在這樣情況下，任何初期跌勢「都是買進機會」。不過，逢低買進策略的唯一例外，是美伊戰爭大幅升級導致油價繼續飆高，因為那會損害經濟穩定與企業獲利

Evercore認為，如果沒有軍事行動升級，就代表即使面臨選舉訴訟，川普仍願意考慮所有替代方案，包括與民主黨展開跨黨派合作。

Evercore維持原先的基本預測不變，史坦普500指數年底目標仍為7,750點，理由是經濟持續保持強勁，應有助於推升企業獲利，進而帶動股市上漲。

Evercore將任何「由期中選舉引發的下行波動」視為加碼核心AI相關持股的買進機會，因為史坦普500將在今年底或明年初再創新高。 

精華 FAQ

  • 最空頭情境是民主黨拿下參眾兩院，同時美國對伊朗的軍事行動進一步升級。若油價飆升、信用利差擴大並拖累經濟，標普500年底前可能下跌逾10%，幾乎吐回今年漲幅。

  • 最樂觀情境是假設共和黨繼續掌控參眾兩院，選舉結果沒有爭議，且伊朗轉向與美國談判。如此一來油價可能明顯下跌，標普500年底可望升至8,400點，較2日收盤高約11%。

  • Evercore認為，只要美伊衝突未進一步升級，即使民主黨全面獲勝或選舉出現爭議，市場初期波動多半屬於短線反應。因基本面仍強、企業獲利可望支撐股市，年底或明年初仍有再創高機會。

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