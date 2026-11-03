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期中選舉／最空頭情境是什麼？分析師說美股恐瀉10%

期中選舉／為何有些州開票比較慢？關鍵選戰可能要數天才能決勝負

編譯張佑生／即時報導
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美國期中選舉開票時間各州有快有慢。（路透）
美國期中選舉開票時間各州有快有慢。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

美國期中選舉開票快慢不一，主因是各州對郵寄選票處理、收件期限與投票制度規定不同，部分關鍵選戰可能要等數天才會分出勝負。

美國期中選舉陸續開票，部分關鍵選戰可能數日後仍無法確定勝負。《紐約時報》報導，各州郵寄選票處理規定、收件期限與投票制度不同，是開票速度出現落差的主因，不能只憑計票快慢判斷選務是否異常。

郵寄選票須經拆封等程序，部分地區仍由兩黨選務人員手工作業。賓州、威斯康辛州等6州，直到選舉日才能開始處理這類選票，難以提前消化工作量。有些州也接受選舉日後才送達、但郵戳符合期限的選票，因此當晚不可能算完所有票。

加州大量採用郵寄投票，2024年總統大選約81%選民以郵寄方式投票，選舉夜僅完成約六成計票。阿拉斯加則接受選舉日後10天內送達的美國境內寄出選票，海外寄件期限更長達15天，前提都是郵戳不得晚於選舉日。

緬因州與阿拉斯加州另採排序選擇投票。若首輪無人取得所需過半支持，須進行後續輪次計票，也可能延後結果。相較之下，佛州要求一般缺席選票於選舉日當地晚間7時前送達，是公布結果較快的州之一。

專家提醒，美國沒有任何一州會在選舉夜公布正式結果。媒體宣布某候選人勝選，是根據票數與剩餘選票作出的判定，並非官方認證；選情愈接近，等待時間就可能愈長。

精華 FAQ

  • 主要原因在於各州對郵寄選票的拆封、驗票、收件截止時間與投票制度規定不同，有些州還要人工處理，因此不可能在選舉夜同步完成全部計票。

  • 賓州、威斯康辛州等6州直到選舉日才能開始處理郵寄選票；加州郵寄投票比例高，選舉夜也常只完成部分計票，因此結果往往要隔幾天才較明朗。

  • 媒體是根據已開出的票數與剩餘未計票情況推估勝負，並非官方認證；若選情接近、未開票數量又多，就必須等待更久，選舉夜通常不會有正式結果。

期中選舉 威斯康辛州 投票

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