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期中選舉／4大重點看懂計票、翻盤與川普干預疑雲

編譯周辰陽／即時報導
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威斯康辛州密爾瓦基市，一名民眾排隊等候投票。（路透）
威斯康辛州密爾瓦基市，一名民眾排隊等候投票。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

美國期中選舉因郵寄投票、補正期與各州規則差異，計票與認證可能拖延；媒體依初步開票預測勝者，但翻盤不必然涉舞弊，制度也設有防止干預的制衡。

美國3日舉行期中選舉眾院435席全部改選，參院則有35席進行選舉，另有36州將選出州長，各州也舉行其他公職、州議會、地方議會及學校董事會選舉。衛報報導，由於美國各地選務由地方政府負責管理，各州情況不同，加上部分選區競爭激烈，可能需要數小時、數天，甚至數周才能得知結果，因此很難確定選舉結果何時出爐。以下為選後四大重點。

選票如何計算？多久才能知道結果？

美國選民可提前或在選舉日當天親自投票，也有數百萬人郵寄投票。有些州向所有選民寄發郵寄選票，其他州則須自行申請。部分州允許選舉日後數天內繼續計算郵寄選票，只要郵戳不晚於選舉日即可。美國最高法院最近維持了這項做法。

紙本選票通常由機器計票，並透過部分人工計票及稽核確認準確性，結果分批上傳。部分地區會提前計算選舉日當天收到的郵寄選票，通常在投票所關閉約1小時後公布結果。

部分地區設有選票補正期（curing periods），讓選民補充資訊或確認郵寄選票簽名，以確保選票被計入，這類選票通常最後才完成計票。人口較多或採取全面郵寄投票、選票補正等措施的地區，計票可能較久。受到關注的選舉也可能因選情接近、每張選票都很重要，而顯得計票較慢。

人口較多或採取擴大投票參與措施的地區，例如全面郵寄投票或設有選票補正期的地方，計票可能更久。受到高度關注的選舉也可能讓人覺得計票較慢，但通常是因為選情接近，每張選票都相當重要。

麻省理工學院（MIT）選舉資料與科學實驗室指出，2024年即使是計票最慢的州，也在約8小時內完成過半選票的計票。除了加州，所有州在投票日過後2天都已完成超過75%選票的計票。

勝選者通常在正式程序截止前就已明朗，但選舉結果仍須經過地方主管機關全面核查及正式認證，才能視為最終結果。如果候選人得票差距極小，通常只有零點幾個百分點，就可能依照州或地方法律啟動自動重新計票，大幅延後結果出爐時間。若得票差距落在自動重新計票範圍內，新聞媒體通常不會宣布勝選者。

新聞媒體如何判定勝選？何時宣布結果？

新聞媒體，尤其是美聯社（AP），會根據初步非官方開票結果預測勝選者。即使媒體在所有選票完成計算前就宣布勝選者，也不影響官方程序，所有選票仍須完成計算並經過認證。候選人通常等到美聯社等媒體宣布勝選者後，才自行宣布勝選。但如果選情接近，或候選人不信任結果，即使媒體已判定勝負，他們也可能拒絕承認敗選。

美聯社表示，研究團隊會分析地方選舉規則、程序、過往選舉結果及選票繳回模式，除非對結果「有高度信心」，否則不會宣布勝選者。部分選舉在開票後不久就能判定勝負，通常發生在政黨支持傾向明顯，或幾乎沒有實質競爭對手的選區。

2024年總統大選在投票日隔天清晨就已判定勝選者，但麻省理工學院選舉資料與科學實驗室指出，當年最後一場聯邦眾院選舉，直到12月3日才判定勝選者。

開票結果為何可能一夜翻盤？涉及舞弊嗎？

川普及其盟友曾多次在沒有證據的情況下，聲稱選務官員在夜間「找到」選票，或將假選票灌入計票程序，藉此扭轉選舉勝負。不過，計票過程中的領先情勢逆轉，有時被稱為「紅色幻象」（red mirage）或「藍色轉移」（blue shift），也就是共和黨候選人一開始領先，隨後卻失去優勢。

隨著更多選票完成計算，候選人可能取得領先，也可能失去原有優勢。這是正常的計票變化，並不代表存在不法行為。郵寄投票模式也可能影響領先情勢，但各地情況不同，近年來更隨著選民對郵寄投票安全性及準確性的看法而改變。

川普可能干預選舉？現行制度能阻止嗎？

川普2020年曾試圖施壓選務官員推翻選舉結果，雖未成功，但在他不斷否認選舉結果的言行帶動下，共和黨選民愈來愈不信任選舉結果。今年，民主黨及獨立選民擔憂川普可能干預選舉程序、計票或結果認證。不過，與2020年相比，如今有更多效忠川普的人士身居要職。

全美各地選務官員強調，現行制度有足夠的制衡與監督機制，可防止有人試圖推翻選舉結果、扣押選票或以其他方式干預選舉。過去，法院也一再阻止這類行動。

精華 FAQ

  • 因為各州選務由地方政府負責，郵寄投票、選票補正期與人工稽核等流程不同；人口多或競爭激烈的地區，往往要數小時到數周才會完成計票與正式認證。

  • 以美聯社為例，會分析地方選務規則、歷史開票模式與選票繳回情況，只有在對結果有高度信心時才宣布勝選；但這不影響官方後續的完整計票與認證。

  • 不一定。隨著更多選票陸續計入，領先者可能被逆轉，這種紅色幻象或藍色轉移屬正常現象，常見於郵寄投票較多或開票順序不同的地區，未必涉及不法。

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