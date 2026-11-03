民主黨「藍潮」席捲參眾兩院？預測市場押注升溫 美股期指翻黑

民主黨籍參議員奧索夫因抨擊川普利用總統職位擴增財富，成為民主黨新星。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國期中選舉初步結果與預測市場押注升溫，顯示民主黨奪回參眾兩院機率提高，帶動美股期指翻黑、美元走弱。

美國期中選舉初步開票和預測市場押注顯示民主黨 拿下國會兩院的機會升高，美股 期指回吐漲幅，美元走弱。選舉分析機構Decision Desk HQ推估，民主黨籍喬治亞州參議員奧索夫（Jon Ossoff）可望連任，增添民主黨重掌參院 的勝算。

那斯達克100指數期貨原本最多上漲0.7%，隨後轉跌0.3%；標普500指數期貨也吐回最多0.5%的漲幅，轉為下跌0.2%。

預測平台Polymarket的交易價格反映，民主黨奪得眾院的機率約98%，贏得參院的機率約88%。另一平台Kalshi顯示，民主黨拿下兩院的機率，從數小時前約72%升至86%。市場押注民主黨勝算增加，也提高白宮和國會相互牽制、法案難以推進的可能性。

Mahoney Asset Management執行長馬霍尼（Ken Mahoney）說：「周二選舉可能改變華府的權力分配。這件事能塵埃落定是好事，因為市場早已預期選舉會帶來波動。」

南韓Kospi指數上漲1.8%，但日本東證指數下跌0.3%。

喬治亞州參院選戰方面，Decision Desk HQ推估，39歲的奧索夫將擊敗川普欽點的共和黨籍眾議員麥克．柯林斯（Mike Collins）。奧索夫在選前民調中一直領先，也受惠於川普在當地支持度下滑。

燃料和食品價格高漲，是喬治亞州選民最關心的議題。奧索夫抨擊柯林斯支持川普的關稅政策和伊朗戰爭，推高民生物價。柯林斯在初選時緊隨川普，卻未能在大選中建立有別於總統的個人形象。

奧索夫因抨擊川普利用總統職位擴增財富，成為民主黨新星，也被視為2028年總統大選的潛在人選。若順利連任，將再次證明他能在搖擺州當選，並進一步累積全國知名度和募款實力。

不過，奧索夫在10月辯論時承諾做滿六年任期，依此將不會參選2028年總統。