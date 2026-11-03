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期中選舉／民主黨小勝還是大翻盤？10個選區先看端倪

編譯季晶晶／綜合外電
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期中選舉登場，十個較早結束投票的眾院選區，可望率先透露兩黨選情消長。(美聯社)
期中選舉登場，十個較早結束投票的眾院選區，可望率先透露兩黨選情消長。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：彭博以10個早收票選區觀察民主黨能否翻盤。
  • 重點二：肯塔基、佛州等地可檢驗共和黨票倉是否鬆動。
  • 重點三：郊區與溫和派席次結果將影響眾院版圖走向。

美國期中選舉誰占上風？彭博資訊報導，十個較早結束投票的眾院選區，可能先露端倪。觀察這些選區哪個黨贏、多快確定勝出，以及共和黨地盤是否失守，就能初步判斷民主黨只是小有斬獲，還是掀起大舉翻盤的藍色浪潮。

以下依投票截止時間排列，截止後可開始關注開票，但何時公布票數、判定勝負，仍視各地計票進度而定。

一、肯塔基州第六選區：看川普票倉是否鬆動

川普2024年在這裡大贏15個百分點，但民主黨籍州長貝希爾（Andy Beshear）在前一次州長選舉卻贏了20個百分點，顯示選民並非一面倒。這次沒有現任議員競選連任，獲川普背書的共和黨候選人阿瓦拉多（Ralph Alvarado），對上民主黨候選人、前聯邦檢察官丹博（Zach Dembo），是率先觀察兩黨消長的一站。

二、印第安納州第一選區：看民主黨多快勝出

這裡有大批白人勞工階級選民，川普2024年只差不到一個百分點就能拿下。若民主黨現任議員默文（Frank Mrvan）很快被判定勝出，對共和黨就是壞消息；若纏鬥數小時，共和黨在其他選區仍有希望；若共和黨翻盤，代表民調可能嚴重失準。

三、佛羅里達州第七選區：共和黨換將仍難穩勝

共和黨現任議員米爾斯（Cory Mills）捲入不當行為指控，在黨內初選落敗。接棒的前主播伊萊加（Ryan Elijah）被認為更有競爭力，對上民主黨候選人、前美國太空總署（NASA）幕僚長達爾頓（Bale Dalton），選情卻比預期膠著。庫克政治報告已將評級從共和黨勝算高，下調為偏向共和黨。

四、佛羅里達州第22選區：重劃優勢能否擋住藍潮？

這裡原本是賀錦麗2024年領先超過五個百分點的選區，重劃後若按新邊界計算，變成川普領先11個百分點。民主黨候選人丹迪亞（Pia Dandiya）對上共和黨候選人阿斯卡（Casey Askar），將考驗共和黨靠重劃選區取得的優勢，擋不擋得住民主黨攻勢。

五、維吉尼亞州第一選區：共和黨老將陷苦戰

自2007年起任職至今的共和黨議員魏特曼（Rob Wittman），今年陷入苦戰。川普2024年在這裡拿下51.6%選票，但去年民主黨籍州長史潘柏格（Abigail Spanberger）也在此取得過半支持。魏特曼這次對上民主黨籍檢察官泰勒（Shannon Taylor），庫克政治報告將選情列為勢均力敵。

六、南卡羅來納州第一選區：退役女將挑戰共和黨堡壘

民主黨候選人拉科爾（Nancy Lacore）是退役海軍三星中將，去年遭川普政府國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）撤職，如今挑戰共和黨現有席次。她對上共和黨籍地方議員杭妮卡特（Jenny Costa Honeycutt），兩黨都砸下資源。這個原本強烈支持共和黨的選區，現被庫克政治報告列為勢均力敵。

七、北卡羅來納州第九選區：共和黨操盤手得先自救

共和黨議員哈德森（Richard Hudson）負責替黨守住眾院多數，如今自己也成為民主黨攻擊目標，迫使共和黨從其他選戰抽調資源救援。他的對手、退役陸軍少校奧赫達（Richard Ojeda），以反對伊朗戰事為競選主軸之一。不過，庫克政治報告仍評估共和黨勝算高。

八、俄亥俄州第九選區：共和黨力拚反攻一席

民主黨不只要進攻，也得守住這裡。國會史上任職最久的女性議員卡普特（Marcy Kaptur），再度對上共和黨候選人梅林（Derek Merrin）。梅林上次只輸2,000多票，選區重劃後，選情又變得稍微有利共和黨。但庫克政治報告仍將這席列為偏向民主黨。

九、密蘇里州第二選區：看郊區選民是否轉藍

聖路易市郊這一席，是民主黨優先搶攻的目標。共和黨現任議員華格納（Ann Wagner）砸重金打廣告，迎戰民主黨候選人威爾曼（Fred Wellman）。若華格納落敗，可能是郊區選民轉向民主黨的早期訊號，讓全美共和黨候選人的選情更緊張。

十、賓州第一選區：溫和派能否再靠跨黨票過關？

共和黨籍聯邦眾議員費茲派翠克（Brian Fitzpatrick）力拚連任。他2024年大贏將近13個百分點，當時賀錦麗卻在同一選區險勝，顯示他能跨黨吸票。他以溫和派自居，偶爾與白宮唱反調。

民主黨籍賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）也積極助攻，希望替黨拿下這席眾議員。他今年競選州長連任，若能協助民主黨拉下費茲派翠克，也能展現自己的政治實力。外界普遍認為，他正考慮角逐2028年總統大選。

精華 FAQ

  • 因為這些選區會較早反映兩黨消長，能從勝負速度、是否翻盤，以及共和黨地盤有無失守，初步判斷民主黨只是小有斬獲，還是出現大規模藍色浪潮。

  • 肯塔基第6選區、佛州第22選區與南卡第1選區都具指標性，前者看川普票倉是否鬆動，後兩者則檢驗重劃後的共和黨優勢，能否擋住民主黨攻勢。

  • 若印第安納第1選區快速由民主黨守住、密蘇里第2選區出現翻轉，或賓州第1選區這類溫和派席次失守，就代表民主黨不只是小勝，而是更接近全面擴張。

民主黨 期中選舉 共和黨

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