期中選舉／華爾街緊盯36州州長選戰 視為AI熱潮風向球

兩大資料中心重鎮俄亥俄州和德州，州長選情都相當激烈。民主黨若在其中一州勝出，可能引發市場對當地資料中心建設前景的疑慮。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國期中選舉不只牽動國會權力變化，華爾街更關注州長選戰，因州與地方政府掌握資料中心許可，可能直接左右AI熱潮與科技股走勢。

美國期中選舉 牽動AI投資前景，華爾街 緊盯36州州長選戰，觀察選民是否願意讓科技大廠繼續大舉興建資料中心。相較於國會席次，掌握建設許可的州和地方政府，可能更直接左右這波AI熱潮。

這場選舉被視為對川普施政的公投。主要民調預測，民主黨 可望奪回眾院，參院則勝負難料，部分華爾街已為民主黨可能掀起的「藍潮」預做準備。

但多位基金經理人認為，對市場影響最大的可能是州長選舉。資料中心建設面臨的反對聲浪，多半來自州和地方層級；候選人也抓住民眾不滿，將此列為競選議題。

財富管理業者財富管理業者Cresset首席市場策略師齊德爾（Joseph Zidle）說：「每次期中選舉都很重要，但這次感受特別強烈，原因很多，包括很多地方選戰幾乎等於讓選民表決，要不要興建AI資料中心。」

兩大資料中心重鎮俄亥俄州和德州，州長選情都相當激烈。民主黨若在其中一州勝出，可能引發市場對當地資料中心建設前景的疑慮。

Bianco Research總裁比安科（Jim Bianco）說：「市場正把州長選舉，尤其是德州選戰，當成判斷AI行情的指標。如果共和黨的德州州長艾伯特敗選，對目前的AI行情將是一大麻煩。」

選舉適逢科技股震盪。投資人質疑今年支撐股市的AI支出熱潮能否持續，那斯達克100指數周一較10月初歷史高點下跌10%，進入修正區間。

至於聯邦層級，部分投資人認為，兩黨分掌國會兩院，對市場最有利。政府相互牽制，新增支出和監管法案較難過關，歷來通常有利風險資產。

富達投資量化市場策略主管Denise Chisholm說：「從歷史來看，市場更樂見白宮和國會分由不同政黨掌握。」她表示，當政府權力分由不同政黨掌握，新法案和政策較難推進，企業對既有規則也就比較有把握。

即使民主黨拿下國會兩院，部分投資人仍認為股市可能上漲，因為川普已揚言動用否決權，法案同樣可能受阻。但齊德爾提醒，民主黨若全面掌握國會，可能更常發出傳票、要求企業出席聽證會，使企業在決策或承擔風險時更為保守。

賓州第7選區可反映部分選民希望制衡共和黨的心聲。這個搖擺州的指標選區，自2008年以來，每次總統選舉都支持最後勝出的候選人，如今也是民主黨爭取重掌國會的重要戰場。

民主黨候選人、退休消防員兼工會領袖Bob Brooks，正挑戰共和黨現任眾議員瑪肯西（Ryan Mackenzie）。瑪肯西2024年僅以4,062票之差險勝，民調顯示Brooks有相當機會翻轉席次。