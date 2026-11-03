美期中選舉登場 近6000萬張選票已提前投出

美國民眾3日帶著小孩到紐約布魯克林博物館投票站投票。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美國期中選舉正式開票，提前投票已突破5867萬張，選民普遍聚焦高物價與生活成本，川普則在支持率低迷下持續全國造勢。

隨著佛羅里達州、德拉瓦州、喬治亞州 各地的投票站開放，美國期中選舉 正式投票3日揭開序幕。

英國廣播公司（BBC）指出，這次美國選民踴躍提前投票，截至美東時間2日23時30分，已有逾5867萬張選票投出，而絕大多數的選民表示，生活成本是最關心的議題，也是投票首要考量。

BBC引述美國佛羅里達大學數據，提前現場投票數超過3189萬張，郵寄投票數則超過2677萬張。近年來愈來愈多州開始實施提前投票，選舉創新研究中心指出，美國97%的合格選民居住在可以提前投票地區。

BBC說，印第安納州與肯塔基州 將於美東時間3日18時最早結束投票，開票結果隨後陸續出爐，不過光看這兩州難以看出整體情勢。俄亥俄州與緬因州分別在美東時間3日19時30分與3日20時結束投票，兩州參議員選情激烈，或許能及早看出選民整體情緒。

美國食物與燃料價格飆漲，部分原因是總統川普的激進關稅政策，與不得人心的伊朗戰爭。此外，美國2日攻擊位於荷莫茲海峽、由伊朗掌控的格什姆島。伊朗通訊社稱該島發生多起爆炸事件，美官員則稱此次攻擊規模有限，是回應伊朗革命衛隊對美國飛機開火。

川普支持率近幾個月持續處於歷史低谷，但他仍努力造勢並在全美各地舉行數十場集會。BBC說，選民最在意居高不下的物價，這也說明為何川普持續到過去選情穩固的共和黨選區造勢，並在最後一個周末現身愛荷華州與堪薩斯州。