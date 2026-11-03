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期中選舉／國會誰掌權？民主黨贏恐加強AI監督、共和黨贏添赤字隱憂

編譯季晶晶／綜合外電
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美國期中選舉將決定國會控制權，華爾街正評估不同結果對AI產業監督、財政赤字及股債...
美國期中選舉將決定國會控制權，華爾街正評估不同結果對AI產業監督、財政赤字及股債匯市場的影響。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

美國期中選舉可能改變AI監管、財政赤字與美元走勢；民主黨勝選偏向加強監督，共和黨續掌國會則有利AI投資但恐加重舉債壓力。

美國期中選舉向來少有市場震撼彈，但11月3日的投票結果，可能牽動AI行情、美債與美元。路透報導，民主黨若奪回國會，企業可能面臨較嚴格的國會調查與監督；共和黨若守住兩院，AI投資可望受惠，擴大支出卻可能加重赤字壓力。

川普2025年重返白宮、共和黨全面掌控國會以來，史坦普500指數累計上漲約27%，主要靠AI巨額資本支出與企業獲利成長支撐。但美債殖利率也明顯走高，尤其美國與以色列2月攻擊伊朗後，能源價格飆升，漲價壓力正向美國經濟其他領域擴散。

目前預測顯示，民主黨可能贏得眾院，參院勝負則較不明朗。投資人正評估以下三種可能局面：

一、民主黨贏得兩院

民主黨若拿下兩院，可能加強監督AI產業，並試圖拖慢鬆綁監管的腳步，為AI行情增添壓力。

Raymond James華府政策分析師Ed Mills指出，調查可能加速推動先進AI模型安全標準、獨立評估與事故通報，並要求資料中心開發商承擔更多責任。

路透與益普索民調顯示，僅三分之一美國人支持資料中心快速興建。投資人對AI擴張寄予厚望，任何對其快速成長的疑慮，都可能引發市場劇烈波動。

財政方面，Ebury市場分析師Diego Barnuevo認為，民主黨兩院全拿，對財政前景屬中性至略為正面。但其他策略師懷疑，民主黨是否會更節制支出，也不看好任何選舉結果能大幅改善財政。

二、民主黨搶眾院、共和黨保參院

兩黨分掌國會，對財政的影響好壞參半。投資人擔心，預算與債限談判將更難，政府關門及債限談判僵持到最後關頭的風險也會升高。Barnuevo表示，債務上限預料2027年再成焦點。

美國本已面臨赤字龐大、利息支出增加的壓力，政治角力可能進一步衝擊主權信評。部分策略師也警告，國防支出與醫療補貼上的取捨，可能使未來赤字擴大。

若市場認為政策角力將拖累經濟成長，美元也可能走弱。

三、共和黨守住兩院

共和黨若守住兩院，AI企業遭調查與新增監管的風險較低。摩根大通策略師指出，政策延續、可能的財政擴張、鬆綁監管及加快聯邦許可，都有利AI與基礎建設投資。

不過，Numera Analytics首席經濟學家暨策略師Joaquín Kritz Lara表示，川普政府可能推動更多稅改，或大幅增加國防預算，使美國財政進一步惡化。

Corpay首席市場策略師Karl Schamotta表示，美債殖利率走高可能短期支撐美元，但更多依靠舉債支應的政策、對制度的持續施壓及海外冒險行動，長期可能促使投資人提高避險比率。

精華 FAQ

  • 民主黨若拿下兩院，可能加強對AI產業的國會調查與監督，推動更嚴格的安全標準、獨立評估與事故通報，這將為AI擴張與相關估值帶來壓力。

  • 兩黨分掌國會時，預算與債限談判可能更僵，政府關門風險上升，主權信評也可能受壓；若政策角力拖累成長，美元還可能因避險情緒而走弱。

  • 共和黨續掌兩院通常意味政策延續、監管鬆綁與聯邦許可加快，對AI和基建投資有利；但若進一步減稅或擴大國防支出，赤字與舉債壓力也會同步升高。

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