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期中選舉今投票 川普華府最後催票：我能修倒影池 也能修好政壇

記者顏伶如／綜合報導
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期中選舉3日投票，被視為是對川普總統與共和黨施政的全民公投檢驗，多項選前民調都不...
期中選舉3日投票，被視為是對川普總統與共和黨施政的全民公投檢驗，多項選前民調都不利共和黨。圖為川普總統2日選在華府林肯紀念堂前的倒影池做為競選講話的終站。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

期中選舉投票前夕，川普以華府倒影池翻修為題最後催票，但多項民調與選舉模型顯示民主黨更被看好重掌參院與眾院。

期中選舉3日投票前夕，川普總統2日在華府林肯紀念堂(Lincoln Memorial)倒影池(Reflecting Pool)最後催票，發表演說以倒影池翻修工程為重點。川普表示，這項計畫顯示他不但有辦法修復華府最具代表性的地標之一，也有能力修好華府政壇。長達53分鐘的活動只有數十名民眾與媒體到場，氣氛比平常造勢活動安靜許多。

民主黨也進行最後一波催票造勢，德州的塔拉里科(James Talarico)與堪薩斯州的漢彌爾頓(Adam Hamilton)等民主黨明星級聯邦參議員候選人的造勢集會，為這場充滿緊張與激烈競爭的選戰畫下句點。

專家：民主黨8成機率重掌參院

根據佛羅里達大學(University of Florida)選舉實驗室(Election Lab)最新統計，全國已經有5450萬選民完成提早投票(early voting)。資深民調專家希維爾(Nate Silver)1日預測，可能出現民主黨大勝的「藍色海嘯」(blue tsunami)，民主黨重掌參院的機率達八成。

這段池畔演說為川普長達一個月的輔選行程畫下句點。川普前往大約20州舉辦造勢活動，其中多州是共和黨鐵票倉的紅州。川普呼籲支持者把這次期中選舉視為他也列名選票。

迎藍色海嘯？川普：已盡最大努力

川普演講時說：「基於某些原因，現任總統往往無法贏得期中選舉。但我們已經盡了最大努力。」

華盛頓郵報2日分析，就在川普發表演說之際，共和黨人正準備面對丟失參眾兩院其中之一多數席次的局面，甚至可能同時失去兩院多數。選前封關民調顯示，共和黨在3日期中選舉恐將慘敗。

民主黨受到看好奪回眾院多數席次，在幾個「關鍵州」的聯邦參議員選舉當中，民主黨候選人處於領先。民主黨已經表示，如果重返多數將運用國會權力對川普展開調查，包括幾項翻修工程如何募集資金以及選擇承包廠商。

共和黨若全面失去掌控國會的優勢，川普將陷入陌生且不利的處境：在「跛腳鴨」(lame duck)任期中面臨國內高通膨、對伊朗戰事進展不順，以及民主黨對他在華府作為展開的調查。

不過，民主黨人對勝選的預測依然保持警惕。此外，民主黨在選戰尾聲面臨內部分歧，左派候選人不時與黨內建制派發生衝突。

5450萬人提早投票超上屆

選前一天有5450萬選民完成提早投票，幾乎是2022年期中選舉提早投票率的100%，也占所有選民總數一半。全國有23州今年提早投票人數超過2022年期中選舉。

希維爾在電子報撰文指出，南卡羅來納州、堪薩斯州、愛阿華州向來都是紅州，如今民主黨可望選勝或跟共和黨平分秋色。紐約時報與謝納學院(Siena University)1日晚間公布的民調，他的模型預測民主黨贏得參院多數席位的機率達到了80%左右。

民主黨進行最後一波催票造勢，民主黨德州聯邦參議員候選人塔拉里科2日最後競選衝刺，...
民主黨進行最後一波催票造勢，民主黨德州聯邦參議員候選人塔拉里科2日最後競選衝刺，民調顯示他超過共和黨對手派克斯頓，是藍潮一部分。(美聯社)

精華 FAQ

  • 川普在林肯紀念堂倒影池旁談翻修工程，強調自己不只能修復華府地標，也能修好政壇，藉此為期中選舉最後催票，並呼籲支持者把選舉視為對他的表態。

  • 根據佛羅里達大學選舉實驗室統計與Nate Silver模型，民主黨被看好重掌參院，勝選機率約8成；多份封關民調也顯示，共和黨可能面臨慘敗。

  • 全美已有5450萬名選民完成提早投票，接近2022年期中選舉總量的一半。若共和黨失去國會多數，川普將面臨跛腳鴨任期，並可能遭民主黨調查翻修工程與華府作為。

川普 華府 投票

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