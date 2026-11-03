期中選舉／地方選舉結果 牽動未來AI基礎建設生死

圖為OpenAI在德州Abilene興建中的資料中心。德州向來最重商，但如今當地居民對資料中心也是相當反感。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： AI熱潮推動美股牛市，但國會與地方選舉結果，特別是州長權力，可能決定資料中心擴張速度與未來監管環境。

人工智慧(AI)一直是股市這輪牛市的重要推動力。美股本輪牛市邁入第四個年頭之際，Alphabet和亞馬遜 等企業正投入大量資金建設資料中心。鑒於AI對市場的重要性，投資者對任何可能拖慢產業發展步伐的障礙，都相當敏感。

比起共和黨 ，民主黨更傾向於對AI實施較嚴格的政府監管與建立倫理框架，因此市場觀察人士認為，民主黨若在期中選舉 同時拿下參、眾兩院，相關聽證會和調查可能增加，不利於AI行情。

民眾的反對也是一大障礙。隨著大型資料中心不斷增加，許多美國人不僅擔心AI這項技術本身對自己飯碗的影響，也擔心其對環境及對電價的影響。

不過，分析人士認為，就算是嚴重阻礙資料中心擴張的法案，最後也難成為法律。一方面川普總統向來力挺AI發展，可能否決此類立法。最終能獲新一屆國會通過、且川普願簽署的法案，可能是AI監管法案，這類法案不太可能對相關資本支出和建設活動踩急煞車。

因此市場如今把焦點放在州長及州議會等地方選舉。國會雖掌管AI法規，但州長擁有當地核發水電、環保執照與審批數十億元租稅優惠的「生殺大權」，能瞬間決定專案的生死。

華府Beacon Policy Advisors政策分析師舒爾曼表示，這次地方選舉，資料中心已成突出的議題，哪個黨派掌權，確實可能影響未來相關建設監管和限制措施，尤其德州、賓州、俄亥俄州、密西根州和喬治亞等地區，能源與水資源過度消耗，已激起民眾反彈。

AI資料中心被視為吃水又吃電的怪獸，形成是各州地方政府的難題，在全國各地引發強烈反彈。(美聯社)