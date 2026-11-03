期中選舉／地方選舉結果 牽動未來AI基礎建設生死
AI熱潮推動美股牛市，但國會與地方選舉結果，特別是州長權力，可能決定資料中心擴張速度與未來監管環境。
AI摘要
文章摘要整理：
AI熱潮推動美股牛市，但國會與地方選舉結果，特別是州長權力，可能決定資料中心擴張速度與未來監管環境。
人工智慧(AI)一直是股市這輪牛市的重要推動力。美股本輪牛市邁入第四個年頭之際，Alphabet和亞馬遜等企業正投入大量資金建設資料中心。鑒於AI對市場的重要性，投資者對任何可能拖慢產業發展步伐的障礙，都相當敏感。
比起共和黨，民主黨更傾向於對AI實施較嚴格的政府監管與建立倫理框架，因此市場觀察人士認為，民主黨若在期中選舉同時拿下參、眾兩院，相關聽證會和調查可能增加，不利於AI行情。
民眾的反對也是一大障礙。隨著大型資料中心不斷增加，許多美國人不僅擔心AI這項技術本身對自己飯碗的影響，也擔心其對環境及對電價的影響。
不過，分析人士認為，就算是嚴重阻礙資料中心擴張的法案，最後也難成為法律。一方面川普總統向來力挺AI發展，可能否決此類立法。最終能獲新一屆國會通過、且川普願簽署的法案，可能是AI監管法案，這類法案不太可能對相關資本支出和建設活動踩急煞車。
因此市場如今把焦點放在州長及州議會等地方選舉。國會雖掌管AI法規，但州長擁有當地核發水電、環保執照與審批數十億元租稅優惠的「生殺大權」，能瞬間決定專案的生死。
華府Beacon Policy Advisors政策分析師舒爾曼表示，這次地方選舉，資料中心已成突出的議題，哪個黨派掌權，確實可能影響未來相關建設監管和限制措施，尤其德州、賓州、俄亥俄州、密西根州和喬治亞等地區，能源與水資源過度消耗，已激起民眾反彈。
因為AI已成市場核心題材，企業又正大舉投入資料中心與相關設備，任何監管、反對或審批延宕，都可能直接影響資本支出與擴建節奏。 報導認為，民主黨較傾向加強AI監管與倫理框架，若同時掌握參眾兩院，聽證會、調查與法規討論可能增加，對AI行情形成壓力。 因州長與州議會掌握水電、環保執照及租稅優惠審批權，能迅速決定專案能否落地，尤其在德州、賓州等地，民眾反彈已讓監管風險升高。
精華 FAQ
因為AI已成市場核心題材，企業又正大舉投入資料中心與相關設備，任何監管、反對或審批延宕，都可能直接影響資本支出與擴建節奏。
報導認為，民主黨較傾向加強AI監管與倫理框架，若同時掌握參眾兩院，聽證會、調查與法規討論可能增加，對AI行情形成壓力。
因州長與州議會掌握水電、環保執照及租稅優惠審批權，能迅速決定專案能否落地，尤其在德州、賓州等地，民眾反彈已讓監管風險升高。
上一則
期中選舉／華郵：5個關鍵事件 決定誰能掌控國會
下一則