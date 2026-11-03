我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「惡血」吹哨者舒爾茲警告：AI是新巨騙的溫床

押注國會變天否 網路賭盤近13億元 規模逾2024大選

期中選舉／地方選舉結果 牽動未來AI基礎建設生死

編譯廖玉玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為OpenAI在德州Abilene興建中的資料中心。德州向來最重商，但如今當地...
圖為OpenAI在德州Abilene興建中的資料中心。德州向來最重商，但如今當地居民對資料中心也是相當反感。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

AI熱潮推動美股牛市，但國會與地方選舉結果，特別是州長權力，可能決定資料中心擴張速度與未來監管環境。

人工智慧(AI)一直是股市這輪牛市的重要推動力。美股本輪牛市邁入第四個年頭之際，Alphabet和亞馬遜等企業正投入大量資金建設資料中心。鑒於AI對市場的重要性，投資者對任何可能拖慢產業發展步伐的障礙，都相當敏感。

比起共和黨，民主黨更傾向於對AI實施較嚴格的政府監管與建立倫理框架，因此市場觀察人士認為，民主黨若在期中選舉同時拿下參、眾兩院，相關聽證會和調查可能增加，不利於AI行情。

民眾的反對也是一大障礙。隨著大型資料中心不斷增加，許多美國人不僅擔心AI這項技術本身對自己飯碗的影響，也擔心其對環境及對電價的影響。

不過，分析人士認為，就算是嚴重阻礙資料中心擴張的法案，最後也難成為法律。一方面川普總統向來力挺AI發展，可能否決此類立法。最終能獲新一屆國會通過、且川普願簽署的法案，可能是AI監管法案，這類法案不太可能對相關資本支出和建設活動踩急煞車。

因此市場如今把焦點放在州長及州議會等地方選舉。國會雖掌管AI法規，但州長擁有當地核發水電、環保執照與審批數十億元租稅優惠的「生殺大權」，能瞬間決定專案的生死。

華府Beacon Policy Advisors政策分析師舒爾曼表示，這次地方選舉，資料中心已成突出的議題，哪個黨派掌權，確實可能影響未來相關建設監管和限制措施，尤其德州、賓州、俄亥俄州、密西根州和喬治亞等地區，能源與水資源過度消耗，已激起民眾反彈。

AI資料中心被視為吃水又吃電的怪獸，形成是各州地方政府的難題，在全國各地引發強烈...
AI資料中心被視為吃水又吃電的怪獸，形成是各州地方政府的難題，在全國各地引發強烈反彈。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因為AI已成市場核心題材，企業又正大舉投入資料中心與相關設備，任何監管、反對或審批延宕，都可能直接影響資本支出與擴建節奏。

  • 報導認為，民主黨較傾向加強AI監管與倫理框架，若同時掌握參眾兩院，聽證會、調查與法規討論可能增加，對AI行情形成壓力。

  • 因州長與州議會掌握水電、環保執照及租稅優惠審批權，能迅速決定專案能否落地，尤其在德州、賓州等地，民眾反彈已讓監管風險升高。

期中選舉 亞馬遜 共和黨

上一則

期中選舉／華郵：5個關鍵事件 決定誰能掌控國會

下一則

期中選舉／倒戈前一晚 史蒂文斯還保證會團結挺薩伊德

延伸閱讀

美期中選舉牽動台韓股市 對亞洲股匯債影響全解析

美期中選舉牽動台韓股市 對亞洲股匯債影響全解析
AI融資警報響 費半大跌7.2%、英特爾跌近29% 下周財報和選舉再考驗

AI融資警報響 費半大跌7.2%、英特爾跌近29% 下周財報和選舉再考驗
AI投資榮景會持久嗎？克魯曼大膽預言：將遭遇2大障礙

AI投資榮景會持久嗎？克魯曼大膽預言：將遭遇2大障礙
歷史數據顯示：不論誰贏誰輸 選後美股都會漲

歷史數據顯示：不論誰贏誰輸 選後美股都會漲

熱門新聞

2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂（Alice Huang）與黃仁勳搭肩說話。（聯合報系資料照）

與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底

2026-10-30 07:30
共和黨人已準備迎接一些以前難以想像的失敗。圖為川普總統今年9月出席德州共和黨大會。(歐新社)

川普鐵票倉褪色 共和黨人準備迎接敗選 「將非常慘烈」

2026-10-31 05:24
民主黨候選人瑪麗‧佩爾托拉（Mary Peltola）。（路透）

CNN：阿拉斯加州民主黨人為川普送上政治大禮

2026-10-29 11:17
國防部參謀首長聯席會議主管戰略計畫和政策的西爾維亞遭國防部長赫塞斯解雇。 (美聯社)

川普計畫再打伊朗之際 防長解雇參謀首長聯席會議主管

2026-10-29 01:57
民主黨籍密西根州聯邦眾議員史蒂文斯（右）1日出席共和黨聯邦參議員候選人羅傑斯（左）的造勢活動，說明自己倒戈原因。（路透）

連共和黨都不知情 民主黨眾議員史蒂文斯倒戈前最後一晚內幕曝光

2026-11-02 07:20
紐約州，雪佛利爾。(路透)

社會主義來了？極左新人將進國會 川普最後兩年迎挑戰

2026-11-01 08:43

超人氣

更多 >
佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難

佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難
香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片
張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」
哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄

哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄
多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單

多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單