期中選舉／川普「改變」跳票 施政總體檢恐成共和黨致命傷

川普總統在投票前一周，四處站台助選。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 川普第二任期前兩年面臨通膨、油價與戰爭壓力，支持率低迷下迎來期中選舉，原本助其勝選的「改變」訴求，如今可能成為共和黨失守國會的風險。

兩年前，川普 總統挾著民眾對通膨與經濟的不滿，順利重返白宮，共和黨 也一舉拿下國會兩院，形成全面執政的局面。但隨著物價壓力持續升高、戰爭看不到盡頭，以及多項競選承諾跳票，當年協助川普勝選的「改變」口號，如今卻可能成為共和黨期中選舉 的致命傷。

眾院435席3日將全面改選，參院有35席改選。目前共和黨在眾院以219對214席，保有微弱優勢，在參院則以53對47席領先。

期中選舉向來被視為是對現任總統的全民公投，通常有利於在野黨。二戰結束以來，總統所屬政黨平均淨失去約25個眾院席位和3.5個參院席位，尤其是總統支持率愈低，所屬政黨在國會就損失愈大。

在伊朗戰爭持續、生活成本居高不下，以及人工智慧(AI)資料中心等議題引發政治爭議的背景下，川普支持率持續低迷。

RealClearPolitics匯總的截至10月30日民調顯示，川普滿意度僅38.4%。他第一個任期裡期中選舉時的蓋洛普民調，支持率40%，當年共和黨淨失去眾院40席。

另一個是同為共和黨的前總統小布希，2006年期中選舉時支持率也降至38%，當年民主黨便成功奪取參眾兩院的控制權。除了國會參、眾兩院議員，選民還將選出州長和州議員等地方官員。

喬治城大學政府學教授布朗表示，雖然全國選舉最受關注，「但要記住，多數美國民眾與政府互動的地方是地方政治」。

回顧2024年大選，經濟與通膨是川普勝選的重要因素。ABC在2024年的出口民調顯示，當時28%選民認為，候選人最重要是能否帶來必要改變，其中74%支持川普。另據NBC的出口民調，32%選民將經濟列為首要議題，而川普獲得這群選民81%支持，共和黨也因此翻轉西維吉尼亞、蒙大拿、俄亥俄及賓州等四個參院席次，重新掌控參院。

然而兩年後，經濟情勢卻更糟。美國通膨率不僅上升，更比他勝選時還高，主因是能源價格上漲。就在投票日前一周，AAA數據顯示，川普本屆任期至今的汽油均價為每加侖3.4712元，已略高於拜登任內的3.4703元。

而這可說都是川普自找的，自2月底美國和以色列聯手攻擊伊朗以來，布蘭特油價大漲逾50%，西德州油價漲幅也將近50%。

為挽救共和黨選情，川普已採取措施減輕能源市場壓力，包括暫時允許俄羅斯柴油外銷到美國和其他市場，並宣布計劃動用「國防生產法」資金，擴大生產石油和煉油。但分析師指出，蓋煉油廠費時，遠水救不了近火。

BCA Research首席地緣政治與美國政策策略師葛特肯還點出另一因素，伊朗或許也希望讓油價維持在高檔，藉此壓抑美國民眾對川普政府和美伊戰爭的支持。

在2日投票前夕，有跡象顯示，華府與德黑蘭當局正試圖重啟對話，這提振投資人對於中東戰爭可能結束的期望，使國際油價2日大跌超過7%。但是否能達成協議，仍是充滿變數。

這場期中選舉不只是國會席次之爭，更是選民對川普第二任期前兩年施政的總體檢。兩年前，「改變」讓川普重返白宮；兩年後，同樣的政治力量可能將矛頭轉向川普與共和黨。

期中選舉3日投票，全國選民來檢視川普政府與國會兩黨參眾議員的問政表現。(路透)