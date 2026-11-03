我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「惡血」吹哨者舒爾茲警告：AI是新巨騙的溫床

押注國會變天否 網路賭盤近13億元 規模逾2024大選

期中選舉／俄亥俄、愛阿華州、密西根 勝負今晚或難揭曉

特派員黃惠玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄州克里夫蘭地區選民1日在提前投票所前大排長龍。(路透)
俄州克里夫蘭地區選民1日在提前投票所前大排長龍。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

美國期中選舉參院控制權之爭進入最後階段，俄亥俄、愛阿華與密西根等關鍵州成為兩黨激戰焦點，且因計票程序與席次接近，結果可能無法在投票當晚明朗。

期中選舉聯邦參院控制權之爭2日進入最後衝刺。中西部的俄亥俄州、愛阿華州及密西根州成為兩黨激烈交鋒的戰場，共和黨力求守住俄州與愛州席次，民主黨則努力防止密州席位落入共和黨手中。

隨著兩黨投入鉅額競選經費，參院控制權之爭可能持續至選舉日之後。尤其如果兩黨席次差距極小，部分州的計票程序可能使參院多數歸屬無法在3日晚間立即確定。

多數媒體 以美聯社為準

全美各地新聞編輯部將於3日晚陸續判定選舉勝負，在所有選票尚未完成計票前，宣布各場選舉的勝選者。

全美多數電視新聞網及數位媒體仰賴兩家機構提供計票數據，分別是美聯社及美國選情預測網站「決策台總部」(Decision Desk HQ)。「華爾街日報」及MS NOW等部分新聞媒體，將依據美聯社的判定宣布選舉勝負。福斯新聞及哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)等其他媒體，則會根據美聯社計票數據、出口民調、提前投票統計及自家統計模型，自行推估選舉結果。

最早關閉的是印第安納州及肯塔基州投票所，將於美東時間下午6時關閉。接著，喬治亞州、南卡羅來納州、佛蒙特州及維吉尼亞州投票所將在下午7時關閉。部分選舉若已有大量選民完成投票，媒體可能立即判定勝負。

共和黨目前在參院以53席對47席占多數，民主黨若要重新取得控制權，必須淨增加四席。年初多數政治觀察人士表示，民主黨翻轉參院的機會有限，但伊朗戰爭引發的不滿情緒，加上能源價格及生活負擔問題，使部分原本傾向共和黨的州出現更激烈的競爭。

俄州版圖 可能發生變化

在俄州，共和黨籍現任聯邦參議員赫斯特德(Jon Husted)面臨民主黨前聯邦參議員布朗(Sherrod Brown)挑戰。川普總統已多次在俄州造勢，為赫斯特德站台；副總統范斯(JD Vance)也頻繁返回曾經擔任聯邦參議員的俄州助選。

儘管俄州近年政治版圖明顯偏向共和黨，多項民調仍顯示，布朗在選戰中略占優勢，使這場選舉成為共和黨必須全力防守的關鍵戰役。

愛州的競爭同樣激烈。共和黨聯邦眾議員辛森(Ashley Hinson)與民主黨候選人圖雷克(Josh Turek)展開激烈攻防。

辛森批評圖雷克擔任州眾議員期間，曾缺席數十次議會表決。圖雷克則反擊，質疑辛森過去多次投票反對限制對伊朗軍事行動的戰爭權力決議，如今卻主張應結束戰事，立場前後不一致。

農業議題 愛州選戰變數

農業議題也成為愛州選戰的重要變數。當地農民傳統上較傾向支持共和黨，但柴油價格上漲及關稅政策對農業經營造成壓力，部分農民重新考慮投票選擇。

密州的聯邦參議員選戰則充滿個人攻擊與政治爭議。民主黨候選人薩依德(Abdul El-Sayed)面臨共和黨前聯邦眾議員羅傑斯(Mike Rogers)挑戰。

羅傑斯持續質疑薩依德與穆斯林兄弟會(Muslim Brotherhood)之間的關係，指稱他未充分切割家族與該組織的關聯，並提及該組織與恐怖團體間的爭議性聯繫。薩依德否認相關指控，並反批羅傑斯未充分反對關稅政策，也沒有採取足夠行動阻止伊朗戰爭。

該州民主黨籍聯邦眾議員史蒂文斯(Haley Stevens)1日倒戈支持共和黨參議員候選人羅傑斯，更激化這場選戰。

北卡德州 民主黨拚席次

除了中西部三州，北卡羅來納州及德州也是民主黨爭取增加參院席次的重要戰場。北卡民主黨前州長庫柏(Roy Cooper)與共和黨候選人華特利(Michael Whatley)競爭退休參議員提里斯(Thom Tillis)留下的席位；德州則由民主黨候選人塔拉里科(James Talarico)挑戰共和黨籍州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)。

馬里華盛頓大學(University of Mary Washington)政治學榮譽退休教授法恩斯沃斯(Stephen Farnsworth)指出，經濟問題及民主黨參議員候選人的競選表現，為民主黨帶來政治優勢。共和黨雖然從大型捐款人獲得大量資金，但部分經費必須用來抵消川普總統支持度不足所造成的負面影響。

精華 FAQ

  • 新聞聚焦俄亥俄州、愛阿華州與密西根州，這3州是共和黨與民主黨爭奪參院席次的核心戰場，另外北卡羅來納州與德州也被視為民主黨擴張席次的重要地區。

  • 由於兩黨席次差距可能非常小，加上部分州的計票程序較慢，媒體與選務單位即使在投票日當晚也未必能立即判定參院多數歸屬，結果可能延後出爐。

  • 俄州重點在共和黨現任與民主黨前參議員對決；愛州受農業、關稅與戰爭議題影響；密州則充滿人身攻擊與政治爭議，且有民主黨眾議員倒戈支持共和黨候選人。

期中選舉 愛阿華州 共和黨

上一則

期中選舉／全美39州145項公投也同步登場 包含墮胎、富人稅等4大議題

下一則

期中選舉今投票 川普華府最後催票：我能修倒影池 也能修好政壇

延伸閱讀

7搖擺州決定參院控制權 民主黨若全勝 將獲歐巴馬以來最大優勢

7搖擺州決定參院控制權 民主黨若全勝 將獲歐巴馬以來最大優勢
最後倒數時刻接連出現變數 是否影響期中選舉結果備受矚目

最後倒數時刻接連出現變數 是否影響期中選舉結果備受矚目
期中選舉超級星期日 川普赴堪薩斯、愛阿華助選 共和黨轉攻為守

期中選舉超級星期日 川普赴堪薩斯、愛阿華助選 共和黨轉攻為守
選舉前夕 民主黨主攻負擔能力 共和黨對社會主義提出警告

選舉前夕 民主黨主攻負擔能力 共和黨對社會主義提出警告

熱門新聞

2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂（Alice Huang）與黃仁勳搭肩說話。（聯合報系資料照）

與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底

2026-10-30 07:30
共和黨人已準備迎接一些以前難以想像的失敗。圖為川普總統今年9月出席德州共和黨大會。(歐新社)

川普鐵票倉褪色 共和黨人準備迎接敗選 「將非常慘烈」

2026-10-31 05:24
民主黨候選人瑪麗‧佩爾托拉（Mary Peltola）。（路透）

CNN：阿拉斯加州民主黨人為川普送上政治大禮

2026-10-29 11:17
國防部參謀首長聯席會議主管戰略計畫和政策的西爾維亞遭國防部長赫塞斯解雇。 (美聯社)

川普計畫再打伊朗之際 防長解雇參謀首長聯席會議主管

2026-10-29 01:57
民主黨籍密西根州聯邦眾議員史蒂文斯（右）1日出席共和黨聯邦參議員候選人羅傑斯（左）的造勢活動，說明自己倒戈原因。（路透）

連共和黨都不知情 民主黨眾議員史蒂文斯倒戈前最後一晚內幕曝光

2026-11-02 07:20
紐約州，雪佛利爾。(路透)

社會主義來了？極左新人將進國會 川普最後兩年迎挑戰

2026-11-01 08:43

超人氣

更多 >
佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難

佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難
香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片
張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」
哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄

哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄
多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單

多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單