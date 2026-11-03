期中選舉／俄亥俄、愛阿華州、密西根 勝負今晚或難揭曉

俄州克里夫蘭地區選民1日在提前投票所前大排長龍。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國期中選舉參院控制權之爭進入最後階段，俄亥俄、愛阿華與密西根等關鍵州成為兩黨激戰焦點，且因計票程序與席次接近，結果可能無法在投票當晚明朗。

期中選舉 聯邦參院控制權之爭2日進入最後衝刺。中西部的俄亥俄州、愛阿華州 及密西根州成為兩黨激烈交鋒的戰場，共和黨 力求守住俄州與愛州席次，民主黨則努力防止密州席位落入共和黨手中。

隨著兩黨投入鉅額競選經費，參院控制權之爭可能持續至選舉日之後。尤其如果兩黨席次差距極小，部分州的計票程序可能使參院多數歸屬無法在3日晚間立即確定。

多數媒體 以美聯社為準

全美各地新聞編輯部將於3日晚陸續判定選舉勝負，在所有選票尚未完成計票前，宣布各場選舉的勝選者。

全美多數電視新聞網及數位媒體仰賴兩家機構提供計票數據，分別是美聯社及美國選情預測網站「決策台總部」(Decision Desk HQ)。「華爾街日報」及MS NOW等部分新聞媒體，將依據美聯社的判定宣布選舉勝負。福斯新聞及哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)等其他媒體，則會根據美聯社計票數據、出口民調、提前投票統計及自家統計模型，自行推估選舉結果。

最早關閉的是印第安納州及肯塔基州投票所，將於美東時間下午6時關閉。接著，喬治亞州、南卡羅來納州、佛蒙特州及維吉尼亞州投票所將在下午7時關閉。部分選舉若已有大量選民完成投票，媒體可能立即判定勝負。

共和黨目前在參院以53席對47席占多數，民主黨若要重新取得控制權，必須淨增加四席。年初多數政治觀察人士表示，民主黨翻轉參院的機會有限，但伊朗戰爭引發的不滿情緒，加上能源價格及生活負擔問題，使部分原本傾向共和黨的州出現更激烈的競爭。

俄州版圖 可能發生變化

在俄州，共和黨籍現任聯邦參議員赫斯特德(Jon Husted)面臨民主黨前聯邦參議員布朗(Sherrod Brown)挑戰。川普總統已多次在俄州造勢，為赫斯特德站台；副總統范斯(JD Vance)也頻繁返回曾經擔任聯邦參議員的俄州助選。

儘管俄州近年政治版圖明顯偏向共和黨，多項民調仍顯示，布朗在選戰中略占優勢，使這場選舉成為共和黨必須全力防守的關鍵戰役。

愛州的競爭同樣激烈。共和黨聯邦眾議員辛森(Ashley Hinson)與民主黨候選人圖雷克(Josh Turek)展開激烈攻防。

辛森批評圖雷克擔任州眾議員期間，曾缺席數十次議會表決。圖雷克則反擊，質疑辛森過去多次投票反對限制對伊朗軍事行動的戰爭權力決議，如今卻主張應結束戰事，立場前後不一致。

農業議題 愛州選戰變數

農業議題也成為愛州選戰的重要變數。當地農民傳統上較傾向支持共和黨，但柴油價格上漲及關稅政策對農業經營造成壓力，部分農民重新考慮投票選擇。

密州的聯邦參議員選戰則充滿個人攻擊與政治爭議。民主黨候選人薩依德(Abdul El-Sayed)面臨共和黨前聯邦眾議員羅傑斯(Mike Rogers)挑戰。

羅傑斯持續質疑薩依德與穆斯林兄弟會(Muslim Brotherhood)之間的關係，指稱他未充分切割家族與該組織的關聯，並提及該組織與恐怖團體間的爭議性聯繫。薩依德否認相關指控，並反批羅傑斯未充分反對關稅政策，也沒有採取足夠行動阻止伊朗戰爭。

該州民主黨籍聯邦眾議員史蒂文斯(Haley Stevens)1日倒戈支持共和黨參議員候選人羅傑斯，更激化這場選戰。

北卡德州 民主黨拚席次

除了中西部三州，北卡羅來納州及德州也是民主黨爭取增加參院席次的重要戰場。北卡民主黨前州長庫柏(Roy Cooper)與共和黨候選人華特利(Michael Whatley)競爭退休參議員提里斯(Thom Tillis)留下的席位；德州則由民主黨候選人塔拉里科(James Talarico)挑戰共和黨籍州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)。

馬里華盛頓大學(University of Mary Washington)政治學榮譽退休教授法恩斯沃斯(Stephen Farnsworth)指出，經濟問題及民主黨參議員候選人的競選表現，為民主黨帶來政治優勢。共和黨雖然從大型捐款人獲得大量資金，但部分經費必須用來抵消川普總統支持度不足所造成的負面影響。