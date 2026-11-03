期中選舉／倒戈前一晚 史蒂文斯還保證會團結挺薩伊德

密西根州國會眾議員史蒂文斯(左)1日與共和黨的參議員候選人羅傑斯(右)一起出席教會活動，兩人有說有笑，並宣布支持共和黨羅傑斯，震撼民主黨。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 密西根州民主黨眾議員史蒂文斯在投票前夕突改支持共和黨候選人羅傑斯，導致黨內震怒，也讓以色列政策分歧在關鍵參院選戰中全面爆發。

期中選舉 投票進入最後倒數，密西根州民主黨卻爆出戲劇性內訌，影響所及，極可能決定下屆國會參院是仍由共和黨 掌握，還是民主黨為多數黨。

國會眾議員史蒂文斯(Haley Stevens)10月31日晚還向黨內友人保證，隔天將與民主黨參議員候選人薩伊德(Abdul El-Sayed)同赴底特律教會，展現大團結；幾個小時後，她卻改到另一間教會，與共和黨聯邦參議員候選人羅傑斯(Mike Rogers)並肩現身，並突然宣布支持羅傑斯，結果震撼全黨，紛紛譴責史蒂文斯「背叛」。

「華盛頓郵報 」2日報導，史蒂文斯的決定不只讓民主黨措手不及，連羅傑斯陣營也事前不知情。羅傑斯發言人說，他們是看到社群媒體影片後才「即時得知」；史蒂文斯自己的國會幕僚同樣被蒙在鼓裡，幕僚長與數名團隊成員隨後辭職，形容自己「震驚又心碎」。

史蒂文斯直到10月31日晚仍向多名民主黨重量級人物保證不會支持羅傑斯，包括參院少數黨領袖舒默、密西根州長魏美桂(Gretchen Whitmer)及多名聯邦眾議員。馬里蘭州眾議員拉斯金(Jamie Raskin)說，31日晚間還與史蒂文斯通話25分鐘，她當時仍表示選舉夜會和民主黨一起慶祝。密西根州前州長布蘭查德(James Blanchard)也說，史蒂文斯30日晚餐時還打算在教會活動前發表聲明，重新表態支持薩伊德。

史蒂文斯與薩伊德原都是密西根州民主黨內聯邦參議員初選的對手，薩伊德出線角逐參議員，史蒂文斯曾表示支持。兩人決裂的核心之一是以色列政策。薩伊德在初選中代表進步派，曾稱以色列在加薩的行動是「種族滅絕」，激怒史蒂文斯，也讓部分密西根州民主黨人拒絕支持他。史蒂文斯的未婚夫特基什(Jason Turkish)是重要金主，他上周率先表態支持羅傑斯，理由之一正是薩伊德沒有在以色列議題上收斂措辭。

史蒂文斯原本還告訴幕僚：「天啊，你們怎麼會覺得我會這麼做？！」並公開表示仍希望薩伊德勝選。但到了30日，她要求薩伊德為批評美國援助以色列道歉，並譴責一支外部團體製作的反以廣告；薩伊德陣營隨後要求她不要再參加剩餘競選活動，雙方關係徹底破裂。

史蒂文斯11月1日表示，她直到當天早上才告訴羅傑斯自己決定背書，並把原因歸咎於薩伊德陣營一開始就將她排除在競選活動之外。民主黨高層則痛批這是「背叛」，密西根州民主黨主席更表示，史蒂文斯「現在不是、未來也不會是」州黨部成員。

這場風波發生在可能左右參院控制權的關鍵選區，也讓民主黨在以色列政策上的裂痕，在投票前最後時刻全面公開化。