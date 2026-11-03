期中選舉／突遭同志史蒂文斯倒戈 薩伊德單日募款創高

史蒂文斯選前倒戈出現反效果，讓薩伊德(圖)創下單日募款新高紀錄。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 史蒂文斯改挺共和黨參院候選人羅傑斯後引發黨內譴責，卻意外刺激薩伊德單日募款突破240萬元，展現選戰效應。

現任密西根州聯邦眾議員海莉‧史蒂文斯(Haley Stevens)先前在民主黨 聯邦參議員初選敗給來自進步派的薩伊德(Abdul El-Sayed)，她在1日突然宣布支持MAGA陣營的共和黨密州聯邦參議員候選人羅傑斯(Mike Rogers)。福斯新聞網(Fox News)2日報導，史蒂文斯選前倒戈出現反效果，讓薩伊德創下單日募款新高紀錄。

報導指出，薩伊德競選團隊表示，史蒂文斯宣布為羅傑斯背書之後，競選團隊馬上收到6萬5000人捐款力挺，1日的一天之內募款金額超過240萬元，刷新單日紀錄。

統計顯示，平均每名捐款人的捐款金額為36.74元，其中將近2萬6000人是第一次向薩伊德競選團隊捐款。

史蒂文斯周末在社群媒體發布影片談話指出，由於激進左翼網紅派克(Hasan Piker)支持薩伊德，讓她無法支持薩伊德。

2日在接受保守派政治評論員詹寧斯(Scott Jennings)的採訪時，史蒂文斯駁斥了她是被未婚夫或其他人士逼迫做出這一決定的說法，並加大了對薩伊德的批評力度。

「我認為薩伊德不適合擔任美國參議員，這一點我個人非常清楚，所以我公開表達了我的觀點。」她說。

民主黨內要角掀起對史蒂文斯的譴責聲浪。參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)批評史蒂文斯是「卑劣的背叛」，並表示民主黨參院黨團仍堅定團結支持薩伊德。

前眾院議長裴洛西(Nancy Pelos)在社群媒體發文表示，史蒂文斯「用她可怕的背書，危險地選擇背叛密西根州家庭的健保、自由與未來」。

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示：「勞工階級人民的生活將在周二接受投票檢驗。」他表示，史蒂文斯幫以前曾說過要對抗的共和黨候選人背書，就是背叛勞工選民。

派克因批評以色列而引發爭議，遭控有反猶太主義傾向。

報導指出，最近幾個月裡由於派克全國知名度提高，加上反猶太情緒、聲稱美國遭遇911恐怖攻擊是「咎由自取」等爭議言論引起反彈，薩伊德逐漸與派克保持距離。

史蒂文斯多名國會助理已經提出辭呈，以示抗議。

密州民主黨部主席赫特爾(Curtis Hertel)發文寫道，史蒂文斯不再是民主黨成員，「未來也不會是」。