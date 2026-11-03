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期中選舉／民主黨「戒慎恐懼」靠仇恨川普吸票 共和黨則賭民調失真

記者顏伶如／綜合報導
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兩年一次的期中選舉3日投票，國會參眾兩院將改選換屆，兩黨政治版圖權力重新調整平衡...
兩年一次的期中選舉3日投票，國會參眾兩院將改選換屆，兩黨政治版圖權力重新調整平衡。圖為2日在秋陽下的參院。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

CNN指出，期中選舉前夕兩黨各有勝算：共和黨押注民調誤差與選區優勢，民主黨則寄望川普低滿意度與施政失分。

CNN 2日分析，選舉投票日前夕，許多民主黨人擔心民調高估候選人實力，川普總統與某些共和黨人則在選前最後時刻對選情顯得樂觀。兩黨其實都具備能在開票之夜迎接勝利的因素，對共和黨來說首要因素就是民調出錯，對民主黨而言，首要因素則是川普施政滿意度創下歷史新低。

共和黨在期中選舉有利因素包括：

1.民調出錯：特別是紅州民調可能出現誤差，讓共和黨實力遭到低估，因為共和黨選民向來對民調抱持懷疑心態。

2.共和黨在參議院多數優勢非常穩固：民主黨必須淨增加四席才能成功翻轉成為參院多數黨，但其中有兩席位於川普2024年得票率領先超過兩位數的紅州。

3.共和黨在藍州以黑馬之姿勝出：如果共和黨輸掉幾個現有席次，就必須在幾個藍州拿下席次才能守住參院多數掌控，也就是緬因州、密西根州其中一席或兩席兼拿。

4.共和黨推動奇形怪狀「傑利蠑螈」(Gerrymandering)選區畫分策略高度奏效：如果共和黨保住眾議院多數席次，或者民主黨眾院席次只出現微幅增加，都是共和黨選區重畫的功勞。

5.選民其實不在乎伊朗戰爭、貪腐問題或其他不受歡迎的川普措施：如果共和黨選舉結果超出預期，很大因素將是選民對川普行動的介意程度並不足以嚴重到影響選情。

民主黨在期中選舉有利因素包括：

1.川普滿意度創歷史新低：從多項衡量指標來看，川普是美國現代史上面臨期中選舉考驗的最不受歡迎總統。

2.川普聯盟分裂：川普在2024年大選橫掃搖擺州，很大程度是因為獲得年輕選民(特別是男性年輕選民)、西語裔選民、不常投票選民大幅支持。不過，民調顯示這三個族群都以急轉直下變成反對川普。

3.川普忽略「負擔能力」(affordability)問題：「負擔能力」在民調中經常位居選民關切議題首位，但川普卻忽視生活成本問題。然而，川普2024年競選主軸卻承諾要幫民眾解決通膨高漲底下的生活問題。

4.選舉承諾未能兌現：川普2024年參選時說不會對外國開戰，但美國卻對伊朗開戰。川普也說要解決通貨膨脹，通膨卻更加惡化。

5.共和黨以錯誤方式在非白人選民之間催票：從支持川普轉為反對川普最明顯的族群就是拉丁裔。最高法院裁決限縮「投票權利法」(Voting Rights Act)、共和黨選區畫分讓非裔選票稀釋，最終都可能促使非裔選民更踴躍投票。

6.腐敗問題：美國人對腐敗極為憂心，某些民調顯示擔憂程度甚至超過物價。選民擔心腐敗對共和黨帶來的威脅則超過民主黨。

精華 FAQ

  • 共和黨主要押注民調失真、紅州被低估、參院席次結構有利，以及選區重畫效果顯著；若選民對川普爭議政策不在意，也會幫助共和黨超出預期。

  • 民主黨認為川普滿意度創新低，且年輕人、西語裔與不常投票者等2024年支持者明顯流失，同時通膨、戰爭承諾與腐敗疑慮都削弱共和黨。

  • 因為民調顯示負擔能力長期是選民最在意議題之一，而川普卻未有效回應；同時美國人對腐敗高度反感，這些因素都可能轉化成對共和黨的選票損失。

共和黨 民主黨 民調

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