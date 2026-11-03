期中選舉／全美39州145項公投也同步登場 包含墮胎、富人稅等4大議題

根據30日公布的統計數據，期中選舉的提前投票人數已創下歷史新高。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國期中選舉同時在39州舉行145項公投，議題涵蓋投票規則、跨性別權益、稅制調整與墮胎管制，成為選戰焦點。

除了聯邦、州級與地方選舉之外，全國39州數以百萬計選民在3日這次期中選舉也將針對各州的選舉法規、跨性別權利、稅務以及墮胎 等公投 議題投票。共計145項公投倡議當中，加州、科羅拉多州今秋登場的公投案數量最多，各有14項。洛杉磯加大(UCLA)法學院教授兼選舉法律專家韓森(Rick Hasen)對公共電視網(PBS)指出，有時候把公投倡議列入選票，是為了刺激投票率。

四大議題的公投倡議在這次選舉特別受到矚目：

1.防止非公民投票

阿拉斯加州、亞利桑納州、阿肯色州、堪薩斯州、南達科他州與西維吉尼亞州公投旨在修改州憲或州法，明確加入唯有美國公民才能州級投票的文字。

亞州、加州、科州、內華達州、北卡羅來納州與俄亥俄州也將針對投票時出示身分證明進行公投。

2.跨性別者參加運動賽事與未成年者性別肯定手術

亞州、科州、密蘇里州、內布拉斯加州與華盛頓州都有跟跨性別權益有關的公投，亞州與科州公投旨在禁止跨性別男孩參加男子體育競賽。亞州公投將禁止跨性別兒童使用跟出生證明性別不符的洗手間或更衣室。

密蘇里州、科州選民將透過公投決定是否禁止未成年跨性別者接受性別肯定(gender-affirming)手術。

3.富豪稅與降低房產稅

稅務是今年期中選舉熱門話題之一，20多項公投與房產稅或所得稅有關。

加州選民將決定是否對億萬富豪單次徵收5%富豪稅，並將稅收用於資助州政府健保計畫與教育計畫。

科州選民將決定是否根據聯邦應稅所得的百分比來設定州所得稅稅率上限，而不是採用現行的單一所得稅稅率。

佛羅里達州投將決定是否提高非學校房產稅的自住屋減免(homestead exemption)。

田納西州選民將決定是否永久禁止州政府已經數十年沒有徵收的房產稅。

4.墮胎權的確保或限縮

愛達荷州、內華達州以及維吉尼亞州選民將透過公投規範提供墮胎的診所，密蘇里州選民將決定是否廢除2024年通過的州憲修正案以限縮墮胎管道。愛達荷州公投旨在推翻目前的嚴格墮胎令，允許某些情況下或緊急醫療狀況時墮胎。