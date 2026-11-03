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期中選舉／左派、右派選民 都擔心自己熟悉的美國正在消失

編譯陳韻涵／綜合報導
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選民2日在加州洛杉磯一處投票所排隊。 (路透)
選民2日在加州洛杉磯一處投票所排隊。 (路透)

AI摘要

文章摘要整理：

美聯社在期中選舉投票所訪問多位選民，發現不論支持或反對川普，許多人都對美國現狀感到不安，並以投票尋求改變或守住熟悉價值。

選民正決定參眾兩院、州長、州議會等職位由哪個黨掌控，美聯社記者訪問數十位在提前投票所的民眾，發現選民的擔憂感相當明顯，反對川普總統的選民尤其焦慮，不少川粉也有同感。許多人認為，自己熟悉的美國正在改變，甚至消逝：議員帶頭違法、政客煽動仇恨、貪腐無所不在、億萬富豪當道，以及高昂油價等。

此次期中選舉的賭注之高，讓65歲的廚師鄧恩(Shane Dunn)生平首次投票。把票投給民主黨的鄧恩說：「我以前一直是個大忙人，現在我了解國內發生什麼事，這正是讓我出門投票的原因。」

59歲的霍納(Arthur Horner)經營食品進口與行銷事業，公司業務飽受關稅影響，他把票投給民主黨。他說：「我把今天這一票，當作試圖為這股瘋狂踩煞車。」他批評關稅、政府與法院間的反覆角力，讓企業「每個月都得調整定價」。 

愛阿華州蘇城(Sioux City)的61歲牧場主人伊莉莎白．馬雷特(Elizabeth Marlett)則投給共和黨，她擔心社會左傾。她說：「家庭價值正被拋棄，必須把它找回來。我們的自由、宗教被踐踏，我相信身為多數的我們必須站出來，不能再沉默。」

賓州民主黨選民琳達．馬克爾(Linda Markle)說：「我很怕這個國家。」72歲的她感嘆，人們過去相互照應，現在只剩彼此憎恨，而川普「似乎給他們這麼做的勇氣」。

共和黨籍的軟體工程師史密斯(Chris Smith)曾在2024年投票給川普，如今27歲的他說：「我認為川普在許多事情上有點失控。」不過，他喜歡川普推動製造業回流，認為共和黨在財政上比民主黨更負責任。

川普的支持者黛妮絲．溫德(Denise Wunder)退休前曾為三明治店經理，她認為整頓非法移民很重要。她說：「我認為川普是我們最後的希望，否則這個世界會一再墮落。」

59歲的銀行房貸經理史托佛(David Stouffer)三度投給川普，願意忍受伊朗戰爭導致油價上漲的他說：「川普實現減稅也守住邊界，這對我而言非常重要。」

無黨籍的紐約護理師蘇利文(Primrose Sullivan)反對川普告訴選民『當他也在選票上』的論述，並批評與川普結盟的億萬富豪，「若照這些人的安排走下去，我們將一無所有」。

精華 FAQ

  • 報導指出，左右派選民在期中選舉前都充滿焦慮與不安，許多人擔心自己熟悉的美國正在改變甚至消失，並把投票視為回應危機的方式。

  • 他們提到的焦慮來源包括關稅與物價壓力、非法移民、貪腐、政治仇恨、價值觀衝突，以及川普與其盟友帶來的政治極化，顯示不安橫跨兩黨支持者。

  • 反川普選民多把票投給民主黨，視為替局勢踩煞車；川普支持者則投給共和黨，認為要守住家庭價值、邊界與減稅政策，兩邊都想阻止自己不認同的變化。

期中選舉 民主黨 投票

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