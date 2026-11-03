期中選舉／華郵：5個關鍵事件 決定誰能掌控國會

兩年一次的期中選舉3日投票，國會參眾兩院將改選換屆，兩黨政治版圖權力重新調整平衡。圖為工作人員2日在國會眾院清理。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 華郵指出，期中選舉後國會版圖將受不滿選民動向、進步派民主黨表現、緬因州柯林斯連任、億萬富豪資金與川普是否接受敗選等5大因素牽動。

華盛頓郵報 指出，以下五件事可能會決定期中選舉 後誰能掌控國會。

1.不滿的搖擺選民會投給誰？

根據各方報導，全國各地許多民主黨選民都熱中於投票，但民主黨還需要爭取淺紅選民和獨立選民，才能確保參院、眾院多數席位以及各州州長。

即使川普總統的支持率探低，分析人士也難判斷曾經支持川普的選民是會出門改投民主黨候選人，還是根本不投。在一些共和黨 選民人數超過民主黨選民的選區，例如德州、堪薩斯州的參議院選舉，以及佛州州長選舉，共和黨選民的低投票率可能不足以讓民主黨獲勝。

2.進步派民主黨候選人的表現

共和黨人希望：就算選民不喜歡目前執政黨的領導，也要覺得另一個候選人更糟。在某些競爭激烈的選區中，「另一個候選人」便是指進步派民主黨人。密西根州參議員選舉正處於此局面，民主黨提名了進步派薩依德(Abdul El-Sayed)而非更溫和的候選人，民調顯示這場選戰非常膠著。在愛阿華州、阿拉斯加州等偏紅的州，民主黨候選人也正讓選情變得更加激烈。

3.緬因州柯林斯能否連任？

民主黨要想在參院拿到多數席位，幾乎必須贏得緬因州。共和黨的柯林斯(Susan Collins)是全國少數幾位仍代表一個長期藍州的聯邦參議員候選人之一，目前她面臨一場最艱難的連任苦戰，對手是進步派前州參議會主席傑克森(Troy Jackson)。共和黨人表示，她是「在堅守自身價值的同時，與平時投給民主黨的選民找到共同點並建立聯繫」的教科書級典範。

4.億萬富翁的影響力

富豪們向共和黨輸送驚人的政治捐款，如馬斯克(Elon Musk)便密切關注德州參議員選舉，試圖為醜聞纏身的共和黨候選人帕克斯頓(Ken Paxton)拉抬選情。其他億萬富豪則在俄亥俄州、佛州資助共和黨人。

這些鉅額資金究竟能產生多大影響，目前還是未知數，某種程度上電視廣告會達到因為太飽和而被選民忽視，且有時科技富豪成為競選焦點反而可能帶來負面效果。

5.川普是否接受結果？

多數人預期如果共和黨落敗，川普將會聲稱選舉舞弊。在投票日前幾天，川普政府試圖指控民主黨執政州允許非公民投票，但這些指控目前在法庭上受到挑戰。司法部還試圖在共和黨人以微弱劣勢落敗的情況下，阻止阿拉斯加州參議會認證選舉結果。全國各地選務官員嚴陣以待，防範投票所附近出現移民執法官員、川普盟友刻意製造混亂，甚至防範川普在選舉後試圖扣押投票機。