投票前夕／油價重挫逾7% 股市震盪冰火兩重天

期中選舉前夕，美股2日出現「冰火兩重天」的震盪走勢。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 期中選舉前夕，伊朗談判訊號引發油價大跌，美股早盤大漲後因科技與AI股回落而走勢分歧，最終主要指數漲跌互見。

期中選舉前夕，伊朗釋出和平談判訊號，國際油價 2日重挫逾7%；美股2日出現「冰火兩重天」的震盪走勢。

美股早盤因中東局勢釋出外交談判訊號、油價暴跌而全線高開，但隨著科技與 AI 類股尾盤再度跳水，最終僅道瓊指數維持漲勢，史坦普500 與那斯達克指數則逆轉收黑。

布蘭特原油 (Brent) 期貨下跌8.66美元，跌幅7.63%，收每桶104.77美元；西德州中級原油 (WTI) 下跌7.66美元，跌幅7.36%,收每桶96.46美元。川普總統在選前最後一天提醒選民「油價跌了」，但各地汽油每加侖價格，仍是歷次選舉的最高價格。

美股早盤漲勢後繼無力，史坦普500指數(S&P 500)終場下跌0.5%，那斯達克綜合指數(Nasdaq Composite)跌1.1%，道瓊則上漲0.4%，但AI與科技股表現仍不穩。

美聯社報導，史坦普500指數在當天早盤一度上漲1.1%，隨後漲幅全數回吐，終場下跌0.5%。道瓊工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)上漲213點，漲幅0.4%；那斯達克綜合指數下跌1.1%。儘管指數表現分歧，史坦普500指數內多數股票仍上漲，其中主要受惠於布蘭特原油每桶價格下跌7.6%，來到104.77美元部位。

自與伊朗開戰前不久以來，布蘭特原油市場交易最活躍合約的價格，持續在每桶約70至120美元間擺盪，而且走勢頻頻迅速反轉。

AI產業股票也是如此，數月來表現一直不穩，讓外界批評它們漲得過高，正處於泡沫之中。市場則日益擔憂，大型科技公司投入AI資料中心的數千億元，將無法產生足夠的生產力與利潤，來證明這些投資值得。

Alphabet及其他大型科技公司最新財報也顯示，AI可能拖累自身業務。Google母公司最近一季的自由現金流顯示，該公司不僅燒掉更多現金，搜尋業務成長也低於預期，引發市場擔心AI正在削弱這頭金雞母的獲利基礎，更導致10月29日Alphabet股價暴跌逾12%，創下公司歷來最差單日表現。

隨著科技公司進一步下跌、回吐早盤漲勢後，華爾街主要指數呈現收低。2日，Alphabet一開始上漲2.6%，但隨後回吐漲幅，終場下跌0.3%，Nvidia則從早盤上漲2.6%，轉為下跌1.3%。

排除AI與科技股後，美國市場表現明顯較佳，史坦普500指數中近七成股票上漲。2日油價回落，也推升燃料支出龐大的公司股價，包括聯合航空(United Airlines)上漲4.8%，西南航空(Southwest Airlines)上漲3.6%，郵輪營運商嘉年華(Carnival)則上漲4.2%。