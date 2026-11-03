期中選舉／共和黨若敗 川普恐被秋後算帳 多名戰將指他扯後腿

川普總統在俄亥俄州造勢時，讚美共和黨參議員候選人賀斯特德(左)的身體線條與臀部肌肉，引發議論。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： Politico報導指出，共和黨雖仍不敢公開批川普，但不少人私下已把期中選舉風險與敗選責任歸咎於他，並準備在失利後重新檢討路線。

Politico新聞網站2日報導，極少共和黨 人願意公開批評川普 總統，私底下不滿情緒卻逐漸高漲，某些共和黨人已經為敗選預做準備，並且把責任歸咎於川普。

報導指出，共和黨人士雖然急著在關稅、伊朗 戰爭以及大規模遣返政策等政策跟川普畫清界線，卻幾乎無人公開批評川普，由此可見川普依然牢牢掌握共和黨。但十多名候選人、競選團隊高層及國會議員受訪時說，整個選舉周期究竟是誰在扯大家的後腿，眾人其實心知肚明。

一名共和黨聯邦眾議員匿名受訪時說，今年稍早曾經覺得共和黨有機會打破執政黨經常在期中選舉失利的歷史規律，「結果川普轟炸伊朗，接下來各種事情接連發生」。

幾個決戰州民調顯示，共和黨候選人平手或落後，共和黨可能流失原本穩固的紅州席次。

選前最後衝刺階段，川普訴求變得失焦，多次對男性候選人的外表品頭論足，更讓已經神經緊張的黨內情緒陷入挫折。

川普總統在密西根造勢場合時，稱讚歌手妮姬米娜(右)「擁有一個漂亮得不得了的屁股，讓人很難不注意到」，遭到批評。(美聯社)

負責南卡羅來納州參議院選舉的共和黨選舉策略專家艾瑞奇(T.W. Arrighi)接受播客節目「與達莎·伯恩斯對話」(The Conversation with Dasha Burns)專訪時開玩笑說：「拿賀斯特德(Jon Husted)的臀部跟妮姬米娜(Nicki Minaj)的臀部做文章，是最後衝刺的最佳訴求」。

艾瑞奇說：「對於川普，你必須優缺點都概括承受，否則你每天都會把自己搞瘋。」他表示，川普將面臨檢討，「責任將由他來承擔，他的施政滿意度並不好。

另一名共和黨聯邦眾議員匿名受訪時說：「至少歐巴馬在當總統時，他只對付敵人，從不陷害朋友。」

一名白官官員說，共和黨同僚的甩鍋行為是「非常愚昧的冒險」，川普顯然已經盡了全力。

報導指出，如果共和黨潰敗，川普任期進入「跛鴨」階段，共和黨陣營將重新把焦點放在2028年如何贏回選民、如何在未來爭取一席之地，現在私下抱怨川普的聲音可能變成公開討伐。一名參與全國選舉操盤的共和黨選舉策略專家說，許多人一直忍氣吞聲。