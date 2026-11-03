共和黨選情低迷 范斯催票狠批民主黨人「瘋子」

副總統范斯選前四處催票。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 范斯在紐約州替共和黨眾院候選人助選，痛批民主黨並催票保住眾院多數；但在共和黨選情低迷下，他也面臨能否承接川普支持基盤的考驗。

副總統范斯 2日在紐約州奧奈達郡(Oneida County)羅馬市，為共和黨 聯邦眾議員候選人康斯坦蒂諾(Anthony Constantino)站台，同場還有小川普與能源部長萊特(Chris Wright)。范斯批評民主黨 對手根德比恩(Blake Gendebien)，並催票鞏固眾院多數。

范斯四處替共和黨拉票，同時為自己累積2028年問鼎白宮的政治本錢。華盛頓郵報與美聯社報導指出，若共和黨失利，他的接班前景可能受衝擊，讓黨內其他競爭者有機會出頭。

WNYT報導，范斯2日在羅馬市(Rome)造勢，這是他期中選舉競選行程的最後一天，他並與小唐納·川普(Donald Trump Jr.)及能源部長萊特同台，為康斯坦蒂諾爭取支持。范斯批評民主黨和該黨方向，稱他們是「瘋子」，並呼籲該選區選民把康斯坦蒂諾送進國會。范斯說，「明天，這個選區的勞工和民眾會傳達一個訊息，他們會選出康斯坦蒂諾代表他們進入國會。」

康斯坦蒂諾說，「副總統都來到這裡了，我們得把票催出來、創下大家從沒見過的紀錄，才算回報他。如果你們這麼做，我就會進國會、創造就業、守住邊境、爭取減稅，並在紐約州恢復第二修正案權利，用這些來回報大家。」

許多支持者在寒冷的早晨氣溫中等待數小時，只為親眼見到副總統，參加活動的韋辛格(Rob Wessinger)說，「我認為這清楚說明了這個地區對整個國家有多重要。為了見到美國副總統，這點犧牲很值得。」

康斯坦蒂諾的對手根德比恩也回應這次造訪，「范斯人在這裡的時候，我希望有人告訴他羅馬市的柴油價格是多少，以及與加拿大的貿易戰對酪農的牛奶收購價造成了什麼影響。紐約州北部地區選民整周都以創紀錄人數出來投票。他們知道誰會在關鍵時刻為他們現身出力，明天他們也會為我們站出來。」

共和黨選情低迷，范斯必須在川普的巨大身影下尋找自己的位置。華郵指出，他避免批評川普政策，卻比他更願意承認選民的不滿。川普宣稱美國進入經濟黃金時代，范斯則承認，降低居住成本、油價等生活負擔，仍有更多工作要做；談到伊朗戰爭，他也承認共和黨內外都有反戰選民。范斯身邊人士將這些差異形容為風格不同。

若共和黨敗選，范斯能否避開政治衝擊？一名范斯盟友說，若選得比預期好，功勞歸川普；若慘敗，也不該算在范斯頭上。然而，根據華郵，兩黨批評者仍可能把重大失利解讀為選民希望告別川普與范斯政府。

美聯社指出，范斯面對的挑戰之一，是延續川普的選民聯盟。川普已成為共和黨最強的凝聚力量，並擴大共和黨在勞工階層的支持基礎，也爭取到部分拉丁裔、非裔與年輕選民。