民主黨領袖層 舒默面臨去留 傑佛瑞斯或成首名非裔議長
期中選舉牽動民主黨國會領導版圖，舒默的參院領袖去留取決於是否守住多數，傑佛瑞斯則有望在眾院奪權後成為首位非裔議長。
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期中選舉牽動民主黨國會領導版圖，舒默的參院領袖去留取決於是否守住多數，傑佛瑞斯則有望在眾院奪權後成為首位非裔議長。
期中選舉決定參眾兩院控制權屬哪個政黨，參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)也面臨去留。眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakim Jeffries)則可能成為首位眾院非裔議長。
政治網媒Politico、美聯社等分析，若民主黨贏得參議院多數，75歲的舒默將穩坐參院領袖之位應無疑問；若情況相反，連任領袖之路可能會更艱難。
舒默去年與川普就政府撥款問題展開爭論，許多民主黨人已公開不滿他的處理方式。
Politico訪問過五名民主黨人，認為若民主黨成為少數黨，舒默不僅會遭到質疑應否在2028年退休，甚至可能出現挑戰者。
密西根州民主黨籍參議員斯洛特金(Elissa Slotkin)呼籲黨內迎來新一代，佛蒙特州獨立參議員桑德斯(Bernie Sanders)、麻州參議員華倫(Elizabeth Warren)都拒絕提前承諾支持舒默。
但馬州參議員奧爾索布魯克斯(Angela Alsobrooks) 已表態支持，另一匿名民主黨參議員也向Politico說，種種跡象表明舒默將再次當選參議院領袖。
美聯社認為，他目前的優勢來自兩個方面：沒有人正式宣布挑戰、長期與黨團成員保持直接聯繫，包括曾批評過他領導能力的新晉議員。
然而即使舒默保住參院領袖之職，黨內面臨分裂與挑戰。選舉前夕密西根州民主黨眾議員史蒂文斯(Haley Stevens)倒戈，凸顯黨內建制派與左翼、不同派系之間的路線張力正在升溫。
至於56歲的眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries) 連任的包袱會比舒默輕鬆，只要民主黨實現多數黨目標，他有望成為美國史上首位非洲裔眾院議長。
華盛頓郵報分析過他的領導方式：具有協調與說服能力，能整合一個意識形態分歧加深、愈來愈難管理的黨團。
華郵採訪過 20多名國會眾議員、接近傑佛瑞斯的人士以及合作夥伴，都形容他做事細致、善於制定策略，也願意通過討論爭取支持，但缺點是有時過於謹慎。
舒默能否續任，關鍵在民主黨是否守住參議院多數；若保住席次，他的地位較穩，若淪為少數黨，黨內就可能掀起檢討與挑戰。 部分民主黨人不滿他處理政府撥款爭議的方式，認為風格偏保守且缺乏新意；若黨失去優勢，這些批評可能轉為對其去留的直接挑戰。 若民主黨成功拿下眾院多數，56歲的傑佛瑞斯有望成為美國史上首位非洲裔眾議院議長；外界普遍認為他善於協調、能整合分歧黨團。
精華 FAQ
舒默能否續任，關鍵在民主黨是否守住參議院多數；若保住席次，他的地位較穩，若淪為少數黨，黨內就可能掀起檢討與挑戰。
部分民主黨人不滿他處理政府撥款爭議的方式，認為風格偏保守且缺乏新意；若黨失去優勢，這些批評可能轉為對其去留的直接挑戰。
若民主黨成功拿下眾院多數，56歲的傑佛瑞斯有望成為美國史上首位非洲裔眾議院議長；外界普遍認為他善於協調、能整合分歧黨團。
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