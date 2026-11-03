我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「惡血」吹哨者舒爾茲警告：AI是新巨騙的溫床

押注國會變天否 網路賭盤近13億元 規模逾2024大選

民主黨領袖層 舒默面臨去留 傑佛瑞斯或成首名非裔議長

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
參眾兩院選舉結果影響參院民主黨領袖舒默(右)去留，眾院民主黨領袖傑佛瑞斯則可能成...
參眾兩院選舉結果影響參院民主黨領袖舒默(右)去留，眾院民主黨領袖傑佛瑞斯則可能成為首位眾院非裔議長。 (美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

期中選舉牽動民主黨國會領導版圖，舒默的參院領袖去留取決於是否守住多數，傑佛瑞斯則有望在眾院奪權後成為首位非裔議長。

期中選舉決定參眾兩院控制權屬哪個政黨，參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)也面臨去留。眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakim Jeffries)則可能成為首位眾院非裔議長。

政治網媒Politico、美聯社等分析，若民主黨贏得參議院多數，75歲的舒默將穩坐參院領袖之位應無疑問；若情況相反，連任領袖之路可能會更艱難。

舒默去年與川普就政府撥款問題展開爭論，許多民主黨人已公開不滿他的處理方式。

Politico訪問過五名民主黨人，認為若民主黨成為少數黨，舒默不僅會遭到質疑應否在2028年退休，甚至可能出現挑戰者。

密西根州民主黨籍參議員斯洛特金(Elissa Slotkin)呼籲黨內迎來新一代，佛蒙特州獨立參議員桑德斯(Bernie Sanders)、麻州參議員華倫(Elizabeth Warren)都拒絕提前承諾支持舒默。

但馬州參議員奧爾索布魯克斯(Angela Alsobrooks) 已表態支持，另一匿名民主黨參議員也向Politico說，種種跡象表明舒默將再次當選參議院領袖。

美聯社認為，他目前的優勢來自兩個方面：沒有人正式宣布挑戰、長期與黨團成員保持直接聯繫，包括曾批評過他領導能力的新晉議員。

然而即使舒默保住參院領袖之職，黨內面臨分裂與挑戰。選舉前夕密西根州民主黨眾議員史蒂文斯(Haley Stevens)倒戈，凸顯黨內建制派與左翼、不同派系之間的路線張力正在升溫。

至於56歲的眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries) 連任的包袱會比舒默輕鬆，只要民主黨實現多數黨目標，他有望成為美國史上首位非洲裔眾院議長。

華盛頓郵報分析過他的領導方式：具有協調與說服能力，能整合一個意識形態分歧加深、愈來愈難管理的黨團。

華郵採訪過 20多名國會眾議員、接近傑佛瑞斯的人士以及合作夥伴，都形容他做事細致、善於制定策略，也願意通過討論爭取支持，但缺點是有時過於謹慎。

精華 FAQ

  • 舒默能否續任，關鍵在民主黨是否守住參議院多數；若保住席次，他的地位較穩，若淪為少數黨，黨內就可能掀起檢討與挑戰。

  • 部分民主黨人不滿他處理政府撥款爭議的方式，認為風格偏保守且缺乏新意；若黨失去優勢，這些批評可能轉為對其去留的直接挑戰。

  • 若民主黨成功拿下眾院多數，56歲的傑佛瑞斯有望成為美國史上首位非洲裔眾議院議長；外界普遍認為他善於協調、能整合分歧黨團。

民主黨 非裔 眾院

上一則

美軍突開轟伊朗外島 川普放話若未達協議 1小時內收拾鎬山

下一則

共和黨選情低迷 范斯催票狠批民主黨人「瘋子」

延伸閱讀

傑佛瑞斯若成為眾院議長將寫歷史 領導風格面臨檢視

傑佛瑞斯若成為眾院議長將寫歷史 領導風格面臨檢視
選前震撼倒戈 民主黨密州眾議員公開挺共和黨候選人 川普叫好

選前震撼倒戈 民主黨密州眾議員公開挺共和黨候選人 川普叫好
選舉前夕 民主黨主攻負擔能力 共和黨對社會主義提出警告

選舉前夕 民主黨主攻負擔能力 共和黨對社會主義提出警告
連共和黨都不知情 民主黨眾議員史蒂文斯倒戈前最後一晚內幕曝光

連共和黨都不知情 民主黨眾議員史蒂文斯倒戈前最後一晚內幕曝光

熱門新聞

2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂（Alice Huang）與黃仁勳搭肩說話。（聯合報系資料照）

與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底

2026-10-30 07:30
共和黨人已準備迎接一些以前難以想像的失敗。圖為川普總統今年9月出席德州共和黨大會。(歐新社)

川普鐵票倉褪色 共和黨人準備迎接敗選 「將非常慘烈」

2026-10-31 05:24
民主黨候選人瑪麗‧佩爾托拉（Mary Peltola）。（路透）

CNN：阿拉斯加州民主黨人為川普送上政治大禮

2026-10-29 11:17
國防部參謀首長聯席會議主管戰略計畫和政策的西爾維亞遭國防部長赫塞斯解雇。 (美聯社)

川普計畫再打伊朗之際 防長解雇參謀首長聯席會議主管

2026-10-29 01:57
民主黨籍密西根州聯邦眾議員史蒂文斯（右）1日出席共和黨聯邦參議員候選人羅傑斯（左）的造勢活動，說明自己倒戈原因。（路透）

連共和黨都不知情 民主黨眾議員史蒂文斯倒戈前最後一晚內幕曝光

2026-11-02 07:20
紐約州，雪佛利爾。(路透)

社會主義來了？極左新人將進國會 川普最後兩年迎挑戰

2026-11-01 08:43

超人氣

更多 >
佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難

佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難
香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片
張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」
哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄

哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄
多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單

多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單