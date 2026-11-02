川普的期中考危機：支票沒兌現、通膨壓力升高、戰爭看不到盡頭

美國總統川普。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 川普第二任期前兩年面臨通膨、伊朗戰事與政策跳票壓力，支持率低迷恐拖累共和黨期中選舉，並可能失去國會優勢。

兩年前，美國總統川普 挾著民眾對通膨 與經濟的不滿，順利重返白宮，共和黨 也一舉拿下國會兩院，形成全面執政的局面。但隨著物價壓力持續升高、戰爭看不到盡頭，以及多項競選承諾跳票，當年協助川普勝選的「改變」口號，如今卻可能成為共和黨期中選舉的致命傷。

今年眾院435席將全面改選，參院有35席改選。目前共和黨在眾院以219對214席，保有微弱優勢，在參院則以53對47席領先。期中選舉向來被視為是對現任總統的全民公投，通常有利於在野黨。二戰結束以來，總統所屬政黨平均淨失去約25個眾院席位和3.5個參院席位，尤其是總統支持率愈低，所屬政黨在國會就損失愈大。

在伊朗戰爭持續、生活成本居高不下，以及人工智慧（AI）資料中心等議題引發政治爭議的背景下，川普支持率持續低迷。RealClearPolitics匯總的截至10月30日民調顯示，川普滿意度僅38.4%。他第一個任期裡期中選舉時的蓋洛普民調，支持率40%，當年共和黨淨失去眾院40席。

另一個是同為共和黨的前總統布希，2006年期中選舉時支持率也降至38%，當年民主黨便成功奪取參眾兩院的控制權。除了國會參、眾兩院議員，選民還將選出州長和州議員等地方官員。

經濟日報製表

喬治城大學政府學教授布朗表示，雖然全國選舉最受關注，「但要記住，多數美國民眾與政府互動的地方是地方政治」。

回顧2024年大選，經濟與通膨是川普勝選的重要因素。ABC在2024年的出口民調顯示，當時28%選民認為，候選人最重要是能否帶來必要改變，其中74%支持川普。另據NBC的出口民調，32%選民將經濟列為首要議題，而川普獲得這群選民81%支持，共和黨也因此翻轉西維吉尼亞、蒙大拿、俄亥俄及賓州等四個參院席次，重新掌控參院。

然而兩年後，經濟情勢卻更糟。美國通膨率不僅上升，更比他勝選時還高，主因是能源價格上漲。就在投票日前一周，AAA數據顯示，川普本屆任期至今的汽油均價為每加侖3.4712美元，已略高於拜登任內的3.4703美元。

而這可說都是川普自找的，自2月底美國和以色列聯手攻擊伊朗以來，布蘭特油價大漲逾50%，西德州油價漲幅也將近50%。

為挽救共和黨選情，川普已採取措施減輕能源市場壓力，包括暫時允許俄羅斯柴油外銷到美國和其他市場，並宣布計劃動用「國防生產法」資金，擴大生產石油和煉油。但分析師指出，蓋煉油廠費時，遠水救不了近火。

BCA Research首席地緣政治與美國政策策略師葛特肯還點出另一因素，伊朗或許也希望讓油價維持在高檔，藉此壓抑美國民眾對川普政府和美伊戰爭的支持。

這場期中選舉不只是國會席次之爭，更是美國選民對川普第二任期前兩年施政的總體檢。兩年前，「改變」讓川普重返白宮；兩年後，同樣的政治力量可能將矛頭轉向川普與共和黨。