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美民調驚現「藍潮」 民主黨攻挺川大本營 專家警告統計失真風險再現

編譯張佑生／即時報導
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2026年國會期中選舉進入最後衝刺階段。 （路透）
2026年國會期中選舉進入最後衝刺階段。 （路透）

AI摘要

文章摘要整理：

期中選舉前夕，最新民調顯示民主黨在多個戰場州甚至紅州領先，但分析人士警告受訪失衡可能造成嚴重失真。

2026年國會期中選舉進入最後衝刺階段，根據《紐約時報》與錫耶納學院（New York Times/Siena University）公布的最終民調民主黨在競選尾聲展現出驚人的強勁氣勢，不僅在藍州與紫州鞏固優勢，甚至在多個傳統共和黨鐵票倉實現領先。然而，分析人士與民調專家也同步發出警告：這場看似輝煌的「藍潮」背後，可能隱藏著嚴重的無回應偏誤（nonresponse bias）。

根據最新民調數據，民主黨在被視為決定參議院控制權的七個核心戰場州中全部占優勢：民主黨在德州領先 7 個百分點、堪薩斯州領先 5 個百分點、俄亥俄州領先 6 個百分點，並在阿拉斯加州與愛荷華州保持微弱優勢。藍紫州優勢擴大： 密西根州拉開至雙位數領先達11個百分點，緬因州則以 6 個百分點領先。德州拉丁裔選民出現劇烈轉向，民主黨支持率以 65% 比 27% 大幅領先共和黨 38 個百分點。

歷史數據顯示，在一場選舉中同時攻下如此多傳統深紅州的參議院席次，其規模已超越 2006 年與 2008 年民主黨大勝的總和。

本次民調顯現的巨大變化，很大程度源自選民對現任總統川普施政的不滿。受海外衝突與國內高物價影響，川普的全國支持率已跌至 30% 多，創下1946年杜魯門總統以來期中選舉前夕的最低紀錄。在堪薩斯、德州、俄亥俄等五個多半支持共和黨的州，川普的支持率均已跌破 40%。

此外，部分共和黨候選人的個人形象困境進一步加劇了選情劣勢：

德州共和黨參選人帕克斯頓（Ken Paxton）僅獲得 33% 好感度，反感度高達 54%。堪薩斯州現任參議員馬歇爾（Roger Marshall）受醫療債務訴訟爭議纏身，好感度僅 39%，反感度達 50%。

儘管數據對民主黨極為有利，但民調機構與數據分析師卻抱持謹慎態度。川普支持者受訪意願偏低的問題依然顯著。在本次數據中，民主黨選民的受訪率比共和黨選民高出約 30%，這一數字甚至略高於 2020 年總統大選民調出現嚴重偏差時的水平。

《紐約時報》民調分析團隊指出： 「這讓人想起過去的經驗。究竟是我們採用的加權技術終於修正了過往高估民主黨的誤差，還是數據背後的無回應偏誤其實比以往任何時候都更加嚴重？」

若採用 2020 年或 2022 年的舊版統計加權模型，民主黨在密西根州的領先幅度將衝高至 16 個百分點，俄亥俄州達 11 個百分點。民調專家指出，雖然經過新的模型修正擠掉了約 3 個百分點的水分，但如果共和黨基層選民在投票日展現出比民調預測更高的投票率，最終開票結果仍可能出現大逆轉。

這場期中選舉究竟是民主黨的歷史性大勝，還是民調的再一次失真，即將在開票夜揭曉。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 民調顯示民主黨在參議院關鍵戰場州全面占優，甚至在德州、堪薩斯、俄亥俄等傳統共和黨州也領先，呈現罕見的「藍潮」態勢。

  • 因為共和黨選民受訪意願偏低，民主黨受訪率高出約 30%，可能造成無回應偏誤；若投票日共和黨基本盤動員更強，結果仍可能逆轉。

  • 川普支持率跌到 30% 多，且受海外衝突與高物價影響；同時像帕克斯頓、馬歇爾等共和黨候選人也因爭議與低好感度拖累整體表現。

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