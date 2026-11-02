馬斯克正在測試 砸下近5億能在期中選舉獲得什麼結果

科技富豪馬斯克。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 馬斯克今年砸下近5億美元投入期中選舉，重金支持共和黨與德州派克斯頓，但勝負仍未定，且若民主黨翻盤，馬斯克本人與相關事業可能面臨多項調查。

紐約時報2日分析，身為世界首富的科技富豪馬斯克 (Elon Musk)今年期中選舉 的捐款金額來到4億7400萬元，超過歷史上任何捐款人在單一選舉周期的支出，但巨額捐款將獲得如何結果仍面臨龐大風險。民主黨 國會議員已經表示，如果民主黨重新取得國會多數掌控權，將在許多領域對馬斯克發動調查。

根據今年1月1日以來的聯邦政府與各州選舉捐款資料，包括聯邦選舉委員會(FEC)、國稅局(IRS)以及各州選舉委員會申報紀錄，馬斯克2億1600萬元捐款是給自己的超級政治行動委員會(super PAC)「美國政治行動委員會」(America PAC)。「美國政治行動委員會」在全國各地為共和黨大規模助選，去年在威斯康辛州法官選舉當中贊助4700萬元，但馬斯克力挺的候選人後來還是敗選。

馬斯克捐款1億6800萬元給共和黨超級政治行動委員會「參議院領導基金」(Senate Leadership Fund)，這筆資金實質上幾乎全部用來拉抬共和黨德州聯邦參議員候選人派克斯頓(Ken Paxton)。

另一個以眾議院選舉為目標的共和黨超級政治行動委員會「國會領導基金」(Congressional Leadership Fund)則獲得馬斯克3000萬元捐款。

馬斯克還捐款4000萬元給參加其他聯邦選舉的共和黨候選人，在密西根州、德州、威斯康辛等州州級選舉共計捐款約1600萬元。

報導指出，聯邦紀錄的統計只到10月14日，不包括選前最後三周，而且馬斯克實際捐款數額可能遭到低估，因為某些金流屬於「暗錢」(dark-money)捐款。

馬斯克雖然在期中選舉捐款巨額，但如果民主黨再次拿下國會多數席次，馬斯克先前領導的政府效率部(DOGE)將面臨調查。馬斯克旗下公司與聯邦政府簽訂的合約、馬斯克在俄烏戰爭當中扮演如何角色，同樣將面臨檢討。

如果醜聞纏身的派克斯頓在德州參議員選舉勝出，將要感謝馬斯克力挺。但如果敗選，馬斯克巨額贊助等於泡湯。

根據統計，馬斯克為派克斯頓選舉團隊的直接捐款以及「美國政治行動委員會」已公布的支出，累計已達2億1200萬元。另外，馬斯克在這個選舉周期也為德州政治團體捐款約1230萬元，因此在德州選舉活動的整體支出約為2億2400萬元。

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