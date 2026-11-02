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連共和黨都不知情 民主黨眾議員史蒂文斯倒戈前最後一晚內幕曝光

川普：必要時會保護馬斯克 避免被民主黨追殺

川普：必要時會保護馬斯克 避免被民主黨追殺

編譯陳律安／綜合外電
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美國總統川普（右）表示，如果民主黨追殺馬斯克，他會出手保護。（美聯社）
美國總統川普（右）表示，如果民主黨追殺馬斯克，他會出手保護。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

川普稱若民主黨真的對馬斯克或SpaceX採取強硬行動，他將出面保護，並不排除在必要時預先赦免盟友；同時馬斯克因巨額挺共和黨捐款，可能在期中選後遭民主黨廣泛調查。

美國總統川普說，若有必要，他會保護馬斯克及其公司SpaceX，避免遭民主黨追殺，力挺這位豪擲近5億美元支持共和黨的全球首富。

彭博資訊報導，川普在2日播出的Pod Force One播客節目中，被問及，假如民主黨逮捕馬斯克，扣押其工廠，或將SpaceX國有化，他會如何回應，川普回答：「目前都只是說說而已，但如果真的付諸行動，我們就必須保護他及旗下企業」。

當被問及是否將預先赦免曾與他共事的人士時，川普說：「如果有必要，我會這麼做。」

另據紐時報導，對全球首富馬斯克來說，3日期中選舉的結果至關重大。民主黨國會議員已表明，若能重新掌控國會，將針對馬斯克展開廣泛調查，包括他先前擔任所謂「政府效率部」（DOGE）負責人的所作所為、旗下企業與聯邦政府簽訂的合約，以及他在俄烏戰爭中的角色。

馬斯克這次期中選舉豪擲4.74億美元政治獻金，支持共和黨候選人與相關政治團體，創下未親自參選的個人捐款紀錄。若計入自掏腰包參選的富豪，歷來也只有前紐約市長彭博在2020年競選總統時，投入的資金比馬斯克更多。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 川普是在被問到若民主黨逮捕馬斯克、扣押工廠或將SpaceX國有化時如何回應，才表示目前只是說法，但若真付諸行動，他會保護馬斯克及其旗下企業。

  • 川普在節目中被問到是否會預先赦免曾與他共事的人士時表示，如果有必要，他會這麼做。這顯示他對可能遭到政治或司法追究的盟友採取保護態度。

  • 報導指出，若民主黨重新掌控國會，可能針對馬斯克展開廣泛調查，包括他主導DOGE的作為、旗下企業與聯邦政府合約，以及他在俄烏戰爭中的角色。

馬斯克 川普 民主黨

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