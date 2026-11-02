最後倒數時刻接連出現變數 是否影響期中選舉結果備受矚目

川普總統連續現身多場造勢活動，展開保衛紅州大作戰。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 數千萬人已提早投票之際，期中選舉最後衝刺階段接連出現意外，民調又顯示民主黨在多個決戰州領先，使選情更添變數。

紐約時報2日分析，數千萬選民已完成提早投票的情況下，選前最後一個周末幾個變數接連出現，是否對今年期中選舉 產生影響，備受矚目。數周以來民調顯示，選民對生活成本一路走高感到不滿，就連原本屬於共和黨 鐵票倉的深紅州，對民主黨 來說如今也變成有機會放手一搏。川普總統施政滿意度下跌，雖然選區形勢、大量外部資金注入均對共和黨較為有利，但奪回參議院多數掌控權這個對民主黨來說原本看似遙不可及的目標，現在突然變得有機會。

紐約時報與謝納學院(Siena University)1日晚間最新公布聯合民調顯示，角逐聯邦參議員席次的民主黨候選人，目前在七個決戰州幾乎支持度都領先共和黨對手。

以德州為例，共和黨候選人派克斯頓(Ken Paxton)面臨來勢洶洶的民主黨對手塔拉里科(James Talarico)，保守派支持者是否堅持政黨忠誠度而不計較派克斯頓操守爭議，成為關注焦點。

不過，選前最後衝刺階段，一連串意外與突發狀況則對選情帶來震撼。

先前在民主黨初選輸給薩依德(Abdul El-Sayed)的現任密西根州聯邦眾議員史蒂文斯(Haley Stevens)，1日突然倒戈支持共和黨密州聯邦參議員候選人羅傑斯(Mike Rogers)，民主黨派系分歧的爭議直接推上舞台中央。

正在尋求連任的共和黨堪薩斯州聯邦參議員馬歇爾(Roger Marshall)選情告急，最近繞過選舉團隊某些資深顧問，自行拍攝影片反駁傳聞，31日在社群媒體首播。醫生出身的馬歇爾這次選舉期間傳出為了追討積欠醫療費用，曾向治療過的700名病患提告。

川普1日抵達愛阿華州助選，連續現身多場造勢活動，展開保衛紅州大作戰。川普在造勢大會上提到43歲的愛州聯邦參議員候選人艾希莉‧辛森(Ashley Hinson)時說：「我跟艾希莉認識很久了，她以前比較胖，對吧？」川普接著稱讚辛森「以傳統方式，不是靠打針」完成瘦身，展現希望為選民服務的決心。川普稍後轉赴堪州繼續輔選變得聲音沙啞。

阿拉斯加州聯邦參議員選舉，民主黨遭爆料使用手段找來跟共和黨現任參議員蘇利文(Dan S. Sullivan)同名同姓的退休老師參選以混淆選民。川普政府提告之後，周末期間遭到聯邦法院法官駁回。