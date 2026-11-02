從起司蛋糕工廠到候選人的屁股 期中選舉話題一籮筐

期中選舉進入最後倒數階段，各州競選活動不乏意外插曲，從起司蛋糕工廠、候選人母親拍攝競選廣告，讓選戰最後一刻充斥鬧劇。圖為國會大廈。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國期中選舉進入最後階段，除戰爭、經濟與物價外，各州也接連出現倒戈、爭議廣告與候選人外貌攻擊，讓選戰充滿鬧劇與火藥味。

期中選舉進入最後倒數階段，戰爭、經濟、物價，以及民主黨 能否制衡川普 總統擴張權力，都是選戰焦點，但各州競選活動不乏意外插曲，從起司蛋糕工廠、候選人母親拍攝競選廣告，到川普反覆議論候選人的臀部，讓選戰最後一刻充斥鬧劇。

有線電視新聞網(CNN)報導，密西根州民主黨籍聯邦眾議員史蒂文斯(Haley Stevens)與民主黨候選人薩依德(Abdul El-Sayed)的關係日益惡化，史蒂文斯本月1日突然宣布支持共和黨 候選人羅傑斯(Mike Rogers)；這項倒戈決定令人震驚，但距離投票日已不遠，能否改變選情仍待觀察。

俄亥俄州州長選戰也出現爭議廣告，共和黨候選人拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)在競選廣告中，安排民主黨候選人艾克頓(Amy Acton)的生母出面批評女兒，呼籲選民別投票給她。

不過，艾克頓表示，她12歲起就與母親疏遠，因為母親當時的丈夫涉嫌性侵她而遭到起訴。

拉馬斯瓦米競選團隊起初為廣告辯護，後來卻在實際花費遠低於原先宣布預算的情況下，突然停止投放該則廣告。

前總統歐巴馬的玩笑話，也變成共和黨攻訐的素材。

歐巴馬形容川普把白宮弄得像「(伊拉克已故獨裁者)海珊(Saddam Hussein)開的起司蛋糕工廠」。

起司蛋糕工廠的裝潢，本來就以浮誇、華麗著稱，但共和黨人藉機指控歐巴馬看不起喜歡該連鎖糕點店的民眾，試圖將言論炒作成文化戰議題。

川普持續聚焦對候選人的人身攻擊，他屢次評論俄亥俄州共和黨籍聯邦參議員赫斯特德(Jon Husted)的臀部；此外，川普也曾多次嘲諷德州參議員候選人派克斯頓(Ken Paxton)的外貌。

副總統范斯上月29日出席「福斯新聞」舉辦的市民大會，被問及民眾負擔能力問題時，開玩笑說，他很意外沒有人多問幾個關於赫斯特德臀部的問題，隨後才認真回答問題。

此外，針對薩依德與「伊斯蘭恐懼症」(Islamophobic)的攻擊也引發爭議，衛生部長小羅勃·甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)上周宣稱全球5億名阿拉伯人缺乏成就。

在黨內內鬨方面，南卡羅來納州共和黨眾議員諾曼(Ralph Norman)無法接受自己在初選敗給獲任命的共和黨參議員達琳．葛理漢(Darline Graham)，直言選民「值得更好」的人選。

新罕布夏州則出現蘇努努兄弟互相調侃的局面，51歲前州長克里斯(Chris Sununu)開玩笑說，若選民以為參選的是他哥哥、62歲前參議員約翰(John E. Sununu)，共和黨的支持率就會領先30個百分點。對此，約翰回應說：「我愛我弟，但他錯了。」