選前震撼倒戈 民主黨密州眾議員公開挺共和黨候選人 川普叫好

民主黨籍密西根州聯邦眾議員史蒂文斯(右)在選前兩天倒戈，宣布支持共和黨籍聯邦參議員候選人羅傑斯(左)。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 選前關鍵時刻，密西根州民主黨眾議員史蒂文斯公開支持共和黨參院候選人羅傑斯，因與黨內薩伊德衝突而引發民主黨強烈譴責，川普則稱讚她勇敢。

在關鍵的期中選舉日前夕，民主黨 卻鬧出窩裡反，民主黨現任密西根州聯邦眾議員 史蒂文斯(Haley Stevens)1日公開力挺共和黨 候選人羅傑斯(Mike Rogers)，打亂民主黨參議員候選人薩伊德(Abdul El-Sayed)的選情。她的倒戈招來黨內同志的同聲譴責，不過川普總統與共和黨卻是大加讚揚。

遭踢出民主黨造勢後表態

史蒂文斯是薩伊德在民主黨參院黨內初選的競爭對手，最終以些微差距落敗。史蒂文斯是在與羅傑斯一起參加底特律的一場教會禮拜後，表達了對他的支持。在選情膠著之際，史蒂文斯竟公開支持這位獲川普總統背書的共和黨候選人，令民主黨大為震驚。

根據原先安排，她原本這一天應該是與薩伊德共同出席民主黨的一場造勢活動，以展現黨內團結，但是由於之前一則與以色列相關的競選廣告引發雙方之間的衝突，薩伊德競選團隊臨時決定將史蒂文斯排除在活動之外。在新仇舊恨之下，史蒂文斯上演了倒戈戲碼。

史蒂文斯在宣布支持羅斯的影片中說道：「我們民主黨的參院候選人表示，他的競選團隊不再歡迎我，並要求我離遠點，他說得對。正因如此，我今天決定支持羅傑斯競選聯邦參議員。」

薩伊德：根本沒放在心上

反之，川普總統卻是對史蒂文斯「棄暗投明」大加讚揚。他在真實社群平台寫道：史蒂文斯說了許多人不敢說的話…這叫作勇敢，而像國會眾議員史蒂文斯剛剛所展現出的這種勇敢，在旁人身上是很難見到的！」

1日稍晚，當記者就此事詢問薩伊德，薩伊德表示自己正專注於選民關心的議題，例如高昂的生活成本。他說：「老實說，我根本沒把史蒂文斯放在心上，這些都不重要。」

史蒂文斯倒戈相向，民主黨氣急敗壞，黨內同聲譴責。史蒂文斯的團隊大受打擊，多名工作人員相繼離職。她的一位助理表示：「我們感到震驚且心碎。」

舒默曾挺她 怒批卑鄙背叛

密西根州民主黨主席赫特爾(Curtis Hertel)表示，史蒂文斯轉而為羅傑斯背書，「表明她已經拋棄了她原先所堅持的一切。我們拒絕史蒂文斯及那些居心不良者試圖分裂我們黨派、破壞我們競選的企圖。」曾在初選中支持史蒂文斯的參院民主黨領袖·舒默(Chuck Schumer)也社群媒體上寫道：「這是史蒂文斯眾議員卑鄙的背叛。」