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威脅、失言、男人的屁股 川普全美助選愈來愈口無遮攔

唯恐共和黨敗選 白宮花數月密謀「繞過國會」執政方案

編譯廖振堯／綜合報導
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為因應期中選舉失利，白宮已制定策略，在沒有國會幫助下，仍然繼續推動既定的議程。圖...
為因應期中選舉失利，白宮已制定策略，在沒有國會幫助下，仍然繼續推動既定的議程。圖為川普總統在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

路透指出，白宮已為民主黨可能掌控國會預作準備，擬在國會調查與制衡加劇下，仍以行政權推進川普核心議程。

民主黨需要在眾院和參院各淨增四席，才能推翻共和黨目前在兩院的微弱多數。民調顯示民主黨有望贏得眾院，而參院選情仍膠著，難以預測。據一位白宮官員和兩位知情人士透露，川普總統的白宮已花費數個月為民主黨掌控國會的前景做準備，擬定計畫以便在民主黨發起調查之際，仍能繼續繞過立法權推動川普核心施政議程。

路透報導，如果民主黨掌控國會，將有權調查川普、限制其優先支出項目。但川普仍將保留廣泛行政權力，他在第二任期內已經積極運用並試探這些權力的極限，實施大範圍關稅、加強移民執法、縮減聯邦政府雇員規模，並在未經國會批准或立法的情況下發動伊朗戰爭。白宮駁斥了共和黨可能敗選的說法，並指責媒體散布假訊息。

該三名要求匿名的知情人士表示，包括副幕僚長米勒(Stephen Miller)、白宮管理及預算局(OMB)局長沃特(Russell Vought)等高層官員自4月以來便持續與白宮法律顧問辦公室合作，找出川普在無需國會批准的情況下，即可在移民、關稅、住房、聯邦支出等領域繼續推行政策。

該名白宮官員透露，正在考慮的行政措施包括對關鍵礦產、風力渦輪機徵收新進口關稅；收緊國際學生、臨時外籍勞工的簽證規定；降低住房和建築成本之措施。一位知情人士表示，聯邦機構已經提交了提案和法律審查報告，探討政府可能單方面採取的行動。

兩位知情人士透露，沃特正在研究哪些優先事項可以利用國會的已撥款項，且沃特希望修改聯邦撥款規則，賦予政治任命官員更多權力，讓他們決定哪些政府項目可以獲得稅款，可能讓白宮在無需國會批准下便影響聯邦支出。該名白宮官員表示川普已聽取了相關簡報並參與討論，且川普「非常樂意」透過行政權力執政。

川普已多次動用國家緊急狀態，以略過新立法便採取行動。國會雖然可以投票終止緊急狀態，但川普能夠對此行使否決權，之後兩院皆需要三分之二多數決才能推翻他的否決。川普已經表示如果共和黨失去國會，他會成為「否決先生」，行使「一兩個月」的否決權後再與民主黨妥協或達成協議。

不過國會調查是行政命令無法迴避的。三位知情人士均表示，川普幕僚們幾個月來一直為此準備，白宮律師向政治任命官員和各機構負責人講解如何應對國會質詢、文件請求及傳票；也正尋求司法部意見，以便川普能夠援引行政特權保護他與私人顧問的溝通免受國會審查。

精華 FAQ

  • 因民調顯示民主黨有望拿下眾院，白宮預判國會監督與調查將加強，所以先規畫在不需立法的情況下，繼續推動川普的核心政策與行政措施。

  • 據知情人士透露，副幕僚長米勒與OMB局長沃特等高層，自4月起便與白宮法律顧問合作，盤點可單方面執行的政策選項，涵蓋移民、關稅、住房與聯邦支出。

  • 白宮律師已向各機構官員講解如何回應國會質詢、文件請求與傳票，並向司法部尋求意見，希望川普可主張行政特權，保護與私人顧問的溝通不受審查。

共和黨 白宮 民主黨

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