為以色列吵翻天 民主黨在搖擺州鬧分裂 參院爭奪戰添變數

民主黨眾議員史蒂文斯（右）因以色列議題與同黨參議員候選人薩依德決裂，選前突然倒戈支持共和黨候選人羅傑斯（左），為密西根州關鍵選戰增添變數。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 密西根州參院爭奪戰中，民主黨因以色列與加薩立場分裂，落選的史蒂文斯改挺共和黨，令黨內震怒並擾亂選戰。

美國期中選舉進入最後關頭，在可能牽動參院 控制權的密西根州，民主黨 卻因以色列 議題爆發內鬥。一名角逐參院席次、但在初選落敗的民主黨眾議員突然倒戈，支持共和黨參議員候選人，為民主黨爭奪參院控制權增添變數。黨內其他候選人抱怨，這場風波搶走媒體焦點，讓原本想談的民生問題失焦。

華盛頓郵報報導，民主黨眾議員史蒂文斯（Haley Stevens）原定周日與同黨參議員候選人薩依德（Abdul El-Sayed）一起出席教會活動，展現團結。不料，她最後現身另一間教會，與共和黨候選人羅傑斯（Mike Rogers）並肩而坐，宣布支持羅傑斯。

史蒂文斯與薩依德決裂，主要是對以色列和加薩戰爭的立場分歧。走進步派路線的薩依德，稱以色列在加薩的行動為種族滅絕，引發史蒂文斯的強烈不滿。

親以色列的美國以色列公共事務委員會（AIPAC）及相關團體，曾投入數千萬美元支持史蒂文斯參加初選。

初選落敗後，史蒂文斯曾一度替薩依德拉票，但上周五要求他為批評美國援助以色列道歉。薩依德反擊，再提她初選落敗一事，其團隊也要求她別再出席競選活動。

倒戈前夕，史蒂文斯仍向黨內要角保證支持薩依德。她事後稱，薩依德部分行為涉及反猶太主義，並以遭排除在競選活動之外，解釋自己為何轉向。

民主黨參院領袖舒默（Chuck Schumer）痛批史蒂文斯此舉是「卑鄙的背叛」。密西根州民主黨主席說，史蒂文斯「現在不是密西根州民主黨黨員，未來也不會是」。她的幕僚長及多名幕僚辭職抗議。美國總統川普則稱讚她勇敢，歡迎她加入共和黨。

民主黨密西根州檢察長候選人薩維特（Eli Savit）抱怨，整個團隊原本想談影響州民生活的問題，媒體卻只關心倒戈事件。