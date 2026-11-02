川普期中選舉若輸 恐淪憤怒跛鴨 美中關係料不變

若期中選舉失利，川普說，他會變成「否決先生」，用否決來對付民主黨主導的國會。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 若共和黨在期中選舉失去國會控制權，川普將面臨更大制衡，但在外交上仍保有權限，其中美中關係可能最不受影響。

期中選舉 3日投票，預料共和黨 很難保住眾院控制權，參院也可能失守，讓總統川普 在剩餘兩年任期淪為「跛鴨總統」。「國會山莊報」引述川普總統表示，如果共和黨失去對眾院和參院的控制權，他將成為「否決先生」。

川普接受福斯新聞採訪時說，「好吧，如果真那樣的話，我想我就得當否決先生了。我不會讓他們通過的，」「然後，在某個時候，我們可能會達成協議。我以前就遇到過這種情況。這也不是第一次出現總統無法同時掌控眾院和參院的情況了。」

川普在兩屆任期的前兩年都享受著共和黨控制的國會，但他的第一任期，共和黨在2019年失去對眾院的控制權。在那段時間裡，他威脅要否決多項備受矚目的法案，其中包括一項阻止他宣布國家進入緊急狀態以在美墨邊境建造隔離牆的參院決議。後來他曾多次行使否決權。

民主黨今年期中選舉雖然可能控制國會兩院，但難以獲得推翻總統否決所需的三分之二多數席位。

金融時報分析，即使民主黨控制國會強力制衡川普，他在外交事務仍享有極大權限，而美中關係可能是他唯一維持既定路線的外交領域。

隨著伊朗戰爭持續、汽柴油價格上漲，川普支持率不斷下滑，甚至低於共和黨整體支持度。一旦國會變天，民主黨將能透過調查、傳票及立法程序牽制川普政府。然而，金融時報報導，幾乎沒有人相信川普會乖乖接受跛鴨總統角色。紐澤西州前共和黨籍州長克里斯蒂說，「他更可能變成一隻憤怒的鴨子」，與國會正面衝突。

即使失去國會控制權，川普在外交政策上仍享有廣泛權限。民主黨參議員庫恩斯擔憂，川普可能更傾向在外交事務冒險。川普去年曾試圖與伊朗總統會談但未獲回應，幾天後便空襲伊朗，凸顯其外交政策難以預測。

不過，金融時報認為，美中關係可能是川普唯一維持既定路線的外交領域。

川普與中國國家主席習近平預計11月在深圳APEC峰會、12月在美國佛州G20峰會再次碰面。若順利舉行，川普將成為首位一年內與中國領導人會面四次的美國總統。

一名前官員指出，川普非常重視與習近平的會面，但川普追求美中關係穩定，可能讓其他國際問題更加複雜。例如俄羅斯總統普亭提議在深圳與川普、習近平舉行三方峰會，討論烏克蘭問題，烏克蘭總統澤倫斯基卻不會出席。

金融時報分析，美國總統川普即使淪為「跛鴨總統」，美中關係可能是他唯一維持既定路線的外交領域。圖為川普在佛州自家豪宅歡度萬聖節。(路透)