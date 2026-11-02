靠期中選舉解決物價問題？ 選民恐要失望了

民生問題影響今年期中選舉，但就算國會變天，消費者面臨的基本問題仍難立刻解決。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 華爾街日報指出，期中選舉恐無法立刻改善物價，因川普頻以行政手段繞過國會，國會在關稅、戰爭與補助等影響負擔能力的權力也日益受限。

希望期中選舉 結果能夠解決物價問題的選民恐怕要失望了。華爾街日報分析，川普 總統屢次繞過國會行動，而且國會在解決消費者負擔能力問題方面的權力有限。

報導指出，川普去年未經國會同意，對幾乎全球所有國家加徵關稅，增加數十億元稅收的同時也助長了通膨；川普2月揮軍伊朗，推升能源價格，同樣未經國會授權。近期，川普宣布對聯邦醫療保險計畫(Medicare，紅藍卡 )與俗稱「歐記健保」(Obamacare)的「可負擔健保法」(ACA)受益人及農民發放款項，國會也未編列預算。

在左右物價負擔的關鍵議題上，國會幾乎成了旁觀者，這是立法權長期對行政部門讓步的結果，這也提醒選民，不該對國會易主抱持過高的期待。

能源

美國與以色列2月底攻擊伊朗後，汽柴油價格飆升，帶動通膨急遽上揚。國會對行政部門開戰權的掌控，數十年來不斷萎縮，1973年通過的「戰爭權力決議」(War Powers Resolution)要求總統在60天至90天內撤軍或取得國會授權，歷任總統卻以各種說法迴避。

川普政府稱4月8日停火代表敵對行動結束，國會後來通過要求終戰的共同決議，川普不予理會。

關稅

憲法賦予國會關稅權，其中部分授予總統，卻遭川普濫用並將關稅推上1930年代以來新高。

民主黨承諾限縮總統關稅權，但單獨法案需足夠的共和黨議員支持才能否決，曾任拜登顧問的國際經濟法專家哈洛(Peter Harrell)建議，可將部分廢除條款附加在國防授權等一定會通過的法案當中。

稅收與補助

負擔能力取決於物價與所得，華府可透過稅收、移轉支付與補貼影響所得，這原本也是國會職權，例如新冠肺炎紓困、2021年刺激方案與2025年減稅均透過立法推動。

不過，總統也逐漸掌握財政權，前總統拜登曾試圖免除4300億元就學貸款遭最高法院推翻，之後又透過其他管道免除1000多億元，同時擴大俗稱「糧食券」的聯邦營養補充援助計畫(SNAP)等。

川普則多以行政手段削減開支，全球首富馬斯克(Elon Musk)領導的政府效率部(DOGE)裁撤整個政府部門；近幾個月，川普透過不明財源發放現金，包括發給數百萬名紅藍卡受益人各90元、退還歐記健保投保人500元，並透過商品信用合作社(CCC)補助農民80億元燃料。

民生問題影響今年期中選舉，但就算國會變天，消費者面臨的基本問題仍難立刻解決。(新華社)