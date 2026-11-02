期中選舉／民主黨若勝 川關稅政策恐仍難推翻
期中選舉若讓民主黨掌握國會，將加大對川普關稅政策的監督與象徵性反制，但因總統否決權與席次不足，實際推翻相關措施仍極困難。
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期中選舉若讓民主黨掌握國會，將加大對川普關稅政策的監督與象徵性反制，但因總統否決權與席次不足，實際推翻相關措施仍極困難。
期中選舉將於3日投票，貿易專家及國會幕僚表示，若民主黨贏得國會控制權，川普總統的貿易議程將面臨新阻力。明年國會可能接連舉行監督聽證會，並進行象徵性的關稅撤銷表決；但川普仍會堅持推動更多關稅措施。
路透報導，民主黨亟欲通過法案，推翻川普實施的許多關稅措施及其所依據的較為陳舊法規，但無論民主黨取得多少進展，仍將受制於川普的總統否決權。
參院財政委員會民主黨籍首席議員魏登(Ron Wyden)表示：「最明確的優先事項之一，就是撤銷川普對加拿大的關稅。這些關稅不僅推高物價，也傷害美加邊境兩側社區。」
共和黨目前在眾院以218席對214席、參院以53席對47席取得微弱多數，民主黨必須在參眾兩院各淨增4席，才能推翻共和黨在兩院的多數地位。
民調顯示，民主黨較有望贏得眾院，但參院選情仍難分高下，民主黨遠未達到足以推翻總統否決權的三分之二席次門檻。
與此同時，川普政府正研擬計畫，在包括貿易政策在內的各領域，更大幅仰賴行政措施，不必取得國會批准。
若民主黨至少拿下國會其中一院，就可能針對長期擱置的貿易法案舉行象徵性表決，例如民主黨籍參議員舒默(Chuck Schumer)提出的「終結川普關稅稅負法案」(End Trump's Tariff Tax Act)。
這項法案將廢除「1930年關稅法」(Tariff Act of 1930)第338條，也就是對加拿大商品課徵懲罰性關稅的法律依據，以及川普用來實施全球臨時10%關稅的「1974年貿易法」(Trade Act of 1974)第122條。
「終結川普關稅稅負法案」也要求退還依據這些陳舊貿易法規徵收的所有關稅，共有28名共同提案人，包括魏登在內。
華盛頓智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)非常駐顧問芮恩希(William Reinsch)指出：「民主黨將嘗試推動許多措施，但我不認為任何措施能夠完成立法程序，因為無論出現哪種情況，兩黨都不會在國會取得足以推翻總統否決權的三分之二多數席次。」
民主黨若奪回國會控制權，將可推動監督聽證與象徵性撤銷表決，增加川普關稅政策的政治壓力，但多數措施仍難真正完成立法程序。 民主黨希望撤銷對加拿大的關稅，以及川普依據舊法實施的全球臨時10%關稅，認為這些措施推高物價，並傷害美加邊境兩側社區。 因為民主黨即使取得其中一院，多半也無法在兩院累積足以推翻總統否決權的三分之二席次，因此相關法案多半只能停留在象徵性表決階段。
精華 FAQ
民主黨若奪回國會控制權，將可推動監督聽證與象徵性撤銷表決，增加川普關稅政策的政治壓力，但多數措施仍難真正完成立法程序。
民主黨希望撤銷對加拿大的關稅，以及川普依據舊法實施的全球臨時10%關稅，認為這些措施推高物價，並傷害美加邊境兩側社區。
因為民主黨即使取得其中一院，多半也無法在兩院累積足以推翻總統否決權的三分之二席次，因此相關法案多半只能停留在象徵性表決階段。
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