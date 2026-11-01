我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬

空服員不瞞了 揭「免費升等」7大密技 這身穿著直接淘汰

拚接班的范斯救得了火？共和黨若慘敗 他恐面臨更多勁敵

編譯季晶晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國副總統范斯積極替共和黨拉票，也為自己累積2028年問鼎白宮的政治本錢。(美聯...
美國副總統范斯積極替共和黨拉票，也為自己累積2028年問鼎白宮的政治本錢。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

副總統范斯趁期中選舉四處助選，試圖為2028年鋪路，但若共和黨失利，黨內接班布局恐生變，並讓克魯茲、德桑提斯等人有機可乘。

美國期中選舉進入倒數，副總統范斯（JD Vance）四處替共和黨拉票，同時為自己累積2028年問鼎白宮的政治本錢。華盛頓郵報與美聯社報導指出，若共和黨失利，他的接班前景可能受衝擊，讓黨內其他競爭者有機會出頭。

范斯上月在內布拉斯加州造勢時，一名婦女突然身體不適。他暫停演說，請隨行的白宮醫師救治，帶領群眾禱告，再走下舞台探視。等他重回台上，支持者高喊「48」，挺他競選美國第48任總統。

面對類似呼聲，他先前在亞特蘭大回應表示，「先顧好2026年」。

根據華郵，自9月共和黨期中大會以來，范斯已主持17場造勢活動。這些行程讓他練習應付抗議與突發狀況，也與原本不熟悉的黨內人士建立關係。他仍表示尚未決定是否參選總統，但助選讓他有機會建立個人政治形象。

共和黨選情低迷，范斯正投入更多時間替共和黨優勢州的保守派候選人助選。他的盟友認為，這些人比傳統搖擺選區的溫和派，更可能在未來總統初選回報他的支持。他擔任共和黨全國委員會財務主席、替黨募款的經歷，也被盟友視為政治資產。

不過，范斯仍然必須在川普的巨大身影下尋找自己的位置。華郵指出，他避免批評川普政策，卻比他更願意承認選民的不滿。川普宣稱美國進入經濟黃金時代，范斯則承認，降低居住成本、油價等生活負擔，仍有更多工作要做；談到伊朗戰爭，他也承認共和黨內外都有反戰選民。范斯身邊人士將這些差異形容為風格不同。

若共和黨敗選，范斯能否避開政治衝擊？一名范斯盟友說，若選得比預期好，功勞歸川普；若慘敗，也不該算在范斯頭上。然而，根據華郵，兩黨批評者仍可能把重大失利解讀為選民希望告別川普與范斯政府。

美聯社指出，范斯面對的挑戰之一，是延續川普的選民聯盟。川普已成為共和黨最強的凝聚力量，並擴大共和黨在勞工階層的支持基礎，也爭取到部分拉丁裔、非裔與年輕選民。

共和黨策略師David Urban表示，他正觀察這個選民聯盟能否撐過期中選舉。如果這些人因經濟或戰爭失望而不出來投票，共和黨下一位掌旗者該由誰擔任，就會出現更多變數。

共和黨選得不好，范斯與國務卿盧比歐（Marco Rubio）的接班行情都可能受挫，替參議員克魯茲（Ted Cruz）、佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）等人打開空間。

但即使川普政治受傷，他仍將在黨內與下一場總統提名戰中占有重要地位。川普今夏曾私下向金主表示「我們需要讓范斯當選」，公開場合卻一再拒絕正式背書，稱現在談這件事還太早。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 他一方面替共和黨拉票，另一方面也藉由主持造勢、應付抗議與突發狀況，建立個人政治形象，為自己未來挑戰白宮累積聲量與人脈。

  • 外界可能把失利解讀為選民對川普與范斯政府的不滿，削弱他的接班行情，並讓盧比歐、克魯茲、德桑提斯等黨內競爭者趁勢崛起。

  • 他避免直接批評川普，但比川普更常承認民眾對物價、油價與戰爭的不滿，試圖以較務實的語氣展現差異，建立屬於自己的政治風格。

范斯 共和黨 華郵

上一則

川普半年前就為敗選找後路 繞過國會施政 但有1關躲不掉

下一則

威脅、失言、男人的屁股 川普全美助選愈來愈口無遮攔

延伸閱讀

票倉危險了 共和黨人回防本命區 范斯急赴紐約鄉村助選

票倉危險了 共和黨人回防本命區 范斯急赴紐約鄉村助選
范斯上CBS「里民大會」直面選民提問 曝未決定2028年是否參選

范斯上CBS「里民大會」直面選民提問 曝未決定2028年是否參選
期中選舉／俄州候選人拉馬斯瓦米競選廣告太過分 分裂共和黨

期中選舉／俄州候選人拉馬斯瓦米競選廣告太過分 分裂共和黨
下周投票 選前衝刺…川普本月3訪俄州 歐巴馬赴喬州催票

下周投票 選前衝刺…川普本月3訪俄州 歐巴馬赴喬州催票

熱門新聞

2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂（Alice Huang）與黃仁勳搭肩說話。（聯合報系資料照）

與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底

2026-10-30 07:30
川普總統。(路透)

期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變

2026-10-25 16:26
共和黨人已準備迎接一些以前難以想像的失敗。圖為川普總統今年9月出席德州共和黨大會。(歐新社)

川普鐵票倉褪色 共和黨人準備迎接敗選 「將非常慘烈」

2026-10-31 05:24
民主黨候選人瑪麗‧佩爾托拉（Mary Peltola）。（路透）

CNN：阿拉斯加州民主黨人為川普送上政治大禮

2026-10-29 11:17
國防部參謀首長聯席會議主管戰略計畫和政策的西爾維亞遭國防部長赫塞斯解雇。 (美聯社)

川普計畫再打伊朗之際 防長解雇參謀首長聯席會議主管

2026-10-29 01:57
美國總統川普25日密西根州休倫港出席競選集會。（美聯社）

川普再提台灣偷走晶片...稱美國若有聰明總統 兩岸問題就不會存在

2026-10-26 08:10

超人氣

更多 >
劉詩詩、關曉彤、張若昀合體走紅毯 劉學義忙著躲鏡頭

劉詩詩、關曉彤、張若昀合體走紅毯 劉學義忙著躲鏡頭
華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉

華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉
女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了

女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了
賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了

賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了
加州華男續駕照發現早被取消 有人日花上百元搭車通勤

加州華男續駕照發現早被取消 有人日花上百元搭車通勤