民主黨眾議員倒戈挺共和黨 史蒂文斯：薩伊德拒絕我站台

臨陣倒戈的民主黨密西根州聯邦眾議員史蒂文斯說，她一直都很寬容，但黨內候選人卻不歡迎她去站台，促成她倒向共和黨陣營。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 密西根州民主黨眾議員史蒂文斯因不滿薩伊德拒絕其支持並未譴責爭議廣告，於期中選舉前夕改挺共和黨參院候選人羅傑斯，但她強調自己仍是民主黨人。

民主黨 現任密西根州聯邦眾議員 史蒂文斯(Haley Stevens)1日在期中選舉日前夕倒戈，公開挺競選參議員席位的共和黨 候選人羅傑斯(Mike Rogers)，她解釋為何反對同黨參院候選人薩伊德(Abdul El-Sayed)的選舉：「我一直表現得寬容大度，但是薩伊德拒絕我的支持。」

史蒂文斯1日接受政治新聞網站POLITICO訪問時表示，她與羅傑斯首次討論支持他一事，是在「今天早上」。

史蒂文斯在8月份的黨內初選敗給薩伊德，隨後她表示支持薩伊德。但是在期中選舉前夕她卻轉而力挺共和黨候選人。她解釋，這是因為薩伊德明確表示不歡迎她參與其競選活動。在競選的最後階段，史蒂文斯曾多次抨擊薩伊德與其盟友對以色列的批評。

她表示，在整個過程中，她「表現得寬容大度」，但是薩伊德「拒絕了我的支持」，因為他拒絕她的要求，即是公開譴責一則由第三方發布的廣告。該廣告將食品價格高漲歸咎於美國對以色列的對外援助。有些人認為這則廣告帶有反猶太主義色彩。

期中選舉若能獲勝，民主黨內進步派的主張會成為黨內方向的抉擇。圖為民主黨籍密西根州聯邦參議員候選人薩伊德。(歐新社)

史蒂文斯告訴POLITICO，她與羅傑斯的交談非常簡短，對方並未向她做出任何承諾。「我們只是談論了對國家的熱愛、對少數族裔所擁有企業的支持，以及如何確保密西根州經濟持續。」她還補充道，羅傑斯並未就其未來的執政方式做出任何承諾，也沒有提出任何交換條件。

當被問及是否會退出民主黨時，她回答說：「我仍然是堅定的民主黨人。」她還表示，在州長選舉及其他競選中，她仍計畫投票給民主黨候選人。

她說：「我審視自己的內心，做出了這個決定。我想保持誠實。我希望每個人都能做出自己的選擇。你知道，我是在最後48小時內做出這個決定的。薩伊德說得對，我不受歡迎，也不屬於他的競選陣營，儘管我曾表示支持他。」她也提到，當她把自己的打算告訴母親時，母親表示她已經投票給羅傑斯了。

她也談到薩伊德的競選，「薩伊德展開了一場非常出色的競選活動，他所取得的成就令人驚嘆的。只是他明確表示，我並未參與其中。當然，我尊重他，也祝他一切順利。他完全有可能獲勝，畢竟選情非常膠著。不過，我會把票投給另一位候選人，或許也有其他人會做出同樣的選擇。」