期中選舉／繼紐約之後 洛杉磯也可能出現左翼市長

民主黨進步派候選人拉曼(圖)被視為洛杉磯現任市長貝斯的主要對手。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯市長選舉在大火衝擊與民意變化下升溫，左翼市議員拉曼挑戰現任市長貝斯，雙方都屬民主黨左派，選戰焦點轉為建制與改革之爭。

繼紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)之後，現在洛杉磯 市民也在考慮是否讓一名民主社會主義者擔任市長。民主黨未來走向最大鬥爭如今更在洛杉磯市長選舉上演，現任民主黨籍市長貝斯(Karen Bass)施政滿意度在今年初寶馬山花園(Pacific Palisades)山林大火發生後受到重挫，原本支持貝斯連任的市議員妮蒂亞‧拉曼(Nithya Raman)於是在2月挺身而出挑戰貝斯。

從表面上看，洛杉磯市長選舉與民主黨今年其他初選狀況類似，都是建制派現任官員面臨立場更加左傾的美國民主社會主義者(Democratic Socialists of America)成員挑戰。不過，對洛杉磯市民來說，貝斯與拉曼同樣來自政治光譜極左端，兩人今年6月市長初選得票率拿下最前兩名，擠下受到川普總統背書的共和黨候選人、真人秀實境秀明星普拉特(Spencer Pratt)。

華盛頓郵報分析，這場市長選舉不是民主黨中間派與進步派之間的願景之爭，而是對現狀不滿、來自不同社經背景的中間偏左選民全面集結力挺拉曼，試圖推翻貝斯所代表的建制派領袖。這個建制派並不是鄉村俱樂部類型的寡頭政治，而是黑人、拉丁裔與勞工運動人士共同組成聯盟所建立的治理結構，掌權數十年來忽視其他聲音。

雖然貝斯在6月初選得票領先拉曼，拉曼從秋季初期民調後來居上，領先幅度逐漸拉大，但最近幾周貝斯已經縮小差距。

拉曼1981年出生於印度，童年時期隨家人移民美國，定居波士頓郊區。她曾就讀哈佛大學(Harvard University)，後來進入麻省理工學院(MIT)，拿到城市規畫碩士。2013年，她從紐約搬到洛杉磯，丈夫錢德拉塞卡蘭(Vali Chandrasekaran)是「超級製作人」(30 Rock)等熱門影集製作人兼編劇。拉曼一家四口住在銀湖區(Silver Lake)。

2020年競選市議員期間，拉曼曾主張削減警察經費，但兩年後在市議員任內投票支持增加洛杉磯警察局預算。她的14名市議員同僚有13人支持貝斯。拉曼曾譴責以色列入侵加薩是種族滅絕。

貝斯獲得大多數公務員工會支持，「洛杉磯警察保護聯盟」花500萬元宣傳反對拉曼。

民主黨進步派候選人拉曼被視為洛杉磯現任市長貝斯(圖)的主要對手。(美聯社)