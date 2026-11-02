我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主

威脅、失言、男人的屁股 川普全美助選愈來愈口無遮攔

期中選舉／繼紐約之後 洛杉磯也可能出現左翼市長

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
民主黨進步派候選人拉曼(圖)被視為洛杉磯現任市長貝斯的主要對手。(美聯社)
民主黨進步派候選人拉曼(圖)被視為洛杉磯現任市長貝斯的主要對手。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

洛杉磯市長選舉在大火衝擊與民意變化下升溫，左翼市議員拉曼挑戰現任市長貝斯，雙方都屬民主黨左派，選戰焦點轉為建制與改革之爭。

繼紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)之後，現在洛杉磯市民也在考慮是否讓一名民主社會主義者擔任市長。民主黨未來走向最大鬥爭如今更在洛杉磯市長選舉上演，現任民主黨籍市長貝斯(Karen Bass)施政滿意度在今年初寶馬山花園(Pacific Palisades)山林大火發生後受到重挫，原本支持貝斯連任的市議員妮蒂亞‧拉曼(Nithya Raman)於是在2月挺身而出挑戰貝斯。

從表面上看，洛杉磯市長選舉與民主黨今年其他初選狀況類似，都是建制派現任官員面臨立場更加左傾的美國民主社會主義者(Democratic Socialists of America)成員挑戰。不過，對洛杉磯市民來說，貝斯與拉曼同樣來自政治光譜極左端，兩人今年6月市長初選得票率拿下最前兩名，擠下受到川普總統背書的共和黨候選人、真人秀實境秀明星普拉特(Spencer Pratt)。

華盛頓郵報分析，這場市長選舉不是民主黨中間派與進步派之間的願景之爭，而是對現狀不滿、來自不同社經背景的中間偏左選民全面集結力挺拉曼，試圖推翻貝斯所代表的建制派領袖。這個建制派並不是鄉村俱樂部類型的寡頭政治，而是黑人、拉丁裔與勞工運動人士共同組成聯盟所建立的治理結構，掌權數十年來忽視其他聲音。

雖然貝斯在6月初選得票領先拉曼，拉曼從秋季初期民調後來居上，領先幅度逐漸拉大，但最近幾周貝斯已經縮小差距。

拉曼1981年出生於印度，童年時期隨家人移民美國，定居波士頓郊區。她曾就讀哈佛大學(Harvard University)，後來進入麻省理工學院(MIT)，拿到城市規畫碩士。2013年，她從紐約搬到洛杉磯，丈夫錢德拉塞卡蘭(Vali Chandrasekaran)是「超級製作人」(30 Rock)等熱門影集製作人兼編劇。拉曼一家四口住在銀湖區(Silver Lake)。

2020年競選市議員期間，拉曼曾主張削減警察經費，但兩年後在市議員任內投票支持增加洛杉磯警察局預算。她的14名市議員同僚有13人支持貝斯。拉曼曾譴責以色列入侵加薩是種族滅絕。

貝斯獲得大多數公務員工會支持，「洛杉磯警察保護聯盟」花500萬元宣傳反對拉曼。

民主黨進步派候選人拉曼被視為洛杉磯現任市長貝斯(圖)的主要對手。(美聯社)
民主黨進步派候選人拉曼被視為洛杉磯現任市長貝斯(圖)的主要對手。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因為現任市長貝斯與挑戰者拉曼都屬民主黨左派，較不像傳統中間派對進步派對決，而是不同背景的左傾選民，對現狀與建制派的不滿集中到這場選舉上。

  • 拉曼出生於印度，後移民美國，曾在哈佛與MIT就學，2013年搬到洛杉磯。她早年主張削減警察經費，但後來又投票支持增加洛杉磯警察局預算。

  • 貝斯獲得多數公務員工會支持，洛杉磯警察保護聯盟也花500萬元宣傳反對拉曼；相對地，拉曼則獲部分對現狀不滿、希望推翻建制派的選民支持。

洛杉磯 期中選舉 曼達尼

上一則

期中選舉／阿拉斯加參議員撞名風波 蘇利文：若敗選會接受結果

下一則

黃仁勳被共諜盯上 川普：密切檢討

延伸閱讀

LAX自動旅客捷運系統爭議 成洛杉磯市長選戰攻防焦點

LAX自動旅客捷運系統爭議 成洛杉磯市長選戰攻防焦點
社會主義來了？極左新人將進國會 川普最後兩年迎挑戰

社會主義來了？極左新人將進國會 川普最後兩年迎挑戰
遊客隨地便溺像公廁 好萊塢地標亂象多 居民告市府

遊客隨地便溺像公廁 好萊塢地標亂象多 居民告市府
洛城水電費兩月達3300元好驚人 貝斯提紓困解方

洛城水電費兩月達3300元好驚人 貝斯提紓困解方

熱門新聞

2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂（Alice Huang）與黃仁勳搭肩說話。（聯合報系資料照）

與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底

2026-10-30 07:30
川普總統。(路透)

期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變

2026-10-25 16:26
共和黨人已準備迎接一些以前難以想像的失敗。圖為川普總統今年9月出席德州共和黨大會。(歐新社)

川普鐵票倉褪色 共和黨人準備迎接敗選 「將非常慘烈」

2026-10-31 05:24
民主黨候選人瑪麗‧佩爾托拉（Mary Peltola）。（路透）

CNN：阿拉斯加州民主黨人為川普送上政治大禮

2026-10-29 11:17
國防部參謀首長聯席會議主管戰略計畫和政策的西爾維亞遭國防部長赫塞斯解雇。 (美聯社)

川普計畫再打伊朗之際 防長解雇參謀首長聯席會議主管

2026-10-29 01:57
美國總統川普25日密西根州休倫港出席競選集會。（美聯社）

川普再提台灣偷走晶片...稱美國若有聰明總統 兩岸問題就不會存在

2026-10-26 08:10

超人氣

更多 >
華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉

華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉
女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了

女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了
賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了

賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了
捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子

捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子
震撼倒戈 密州民主黨眾議員「我這票投羅傑斯」

震撼倒戈 密州民主黨眾議員「我這票投羅傑斯」