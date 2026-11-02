期中選舉／阿拉斯加參議員撞名風波 蘇利文：若敗選會接受結果

共和黨籍的阿拉斯加州聯邦參議員蘇利文說，若是選舉落敗，他願意接受選民的抉擇。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 阿拉斯加參議員選舉因同名候選人引發爭議，蘇利文稱願接受結果；司法部提告未果，法官以程序與秘密投票權為由駁回。

聯邦法官1日駁回司法部的案件，該訴訟要求在共和黨籍現任聯邦參議員丹·蘇利文 (Dan Sullivan)敗選時，阻止阿拉斯加州認證參議員選舉結果。

蘇利文1日接受「有線電視新聞網」(CNN)節目「美國國情」(State of the Union)主持人塔珀(Jake Tapper)訪問時，被問到是否只在自己獲勝時才接受選舉結果，他回答：「不，我會接受選舉結果。」

美聯社報導，蘇利文是川普總統的盟友，而他此次面臨民主黨 前聯邦眾議員佩爾托拉(Mary Peltola)的挑戰，這場選舉是決定川普任期最後兩年，參院多數黨歸屬的少數關鍵戰場之一。

3日的選舉採偏好順序投票制(ranked-choice)，選票上另有兩名素人候選人，其中一人是與現任參議員蘇利文幾乎同名的退休教師小蘇利文(Daniel J. Sullivan Jr.)。

路透報導，川普擔心小蘇利文分散選票，指示司法部於上月22日提告。

這宗訴訟主張，小蘇利文「意圖誤導蘇利文參議員的支持者，讓他們投票給他」而參選，並稱認證選舉結果可能違反聯邦政府維護選舉公正性的職責。

訴訟要求，若將小蘇利文的選票全數算給蘇利文而會改變選舉結果時，就暫時禁止州選舉官員認證佩爾托拉勝選，並由法官調查這些選民原本是否支持蘇利文。

安克拉治地區法院法官葛利生(Sharon Gleason)認為，聯邦的辦法「不可行」，因為許多選民已投票。她在判決書中寫道：「美國沒有提供任何可行的計畫，說明它計畫如何在選舉日將投給丹尼爾．J．蘇利文(小蘇利文)的選票分開，再以某種方式對這些選票進行法院命令的不明『調查』，從而維護選民的秘密。」

路透指出，葛利生認為，分開選票的方案會侵犯阿拉斯加選民的秘密投票權，並以聯邦政府欠缺提告的法律立場駁回此案。

憲法規定，選舉由各州管理，葛利生的裁決成為川普擴大聯邦在選務角色的最新挫敗例證。

裁決後不久，司法部遞交上訴通知；司法部發言人表示，「阿拉斯加選民理應享有公平的選舉，而不是被誤導，成為企圖操縱結果的工具。」

司法部告訴「福斯新聞」記者說，法院基於程序理由駁回案件，並未否定聯邦取綽號「誘餌丹」(Decoy Dan)的小蘇利文意圖混淆選民的論點。

阿拉斯加州選務機構對裁決表示歡迎，認為這擋下聯邦在最後一刻干預該州選務。

支持州政府並參與訴訟的美國公民自由聯盟(ACLU)表示，「本屆政府一直試圖左右期中選舉 ，如今再次失敗。」