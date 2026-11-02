期中選舉超級星期日 川普赴堪薩斯、愛阿華助選 共和黨轉攻為守

選前最後周日，川普總統前往農業帶的堪薩斯、愛阿華州做最後衝刺。圖為川普總統在造勢大會努力打動選民。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 川普在期中選舉前夕前往愛阿華與堪薩斯助選，凸顯共和黨從擴張轉為防守，力保關鍵參院與州長席位。

川普 總統1日前往兩個他過去輕鬆獲勝的州助選，首先來到愛阿華州杜布奎(Dubuque)，共和黨 人正努力試圖保住該州一個關鍵參院席位以及州長職務；結束後又將前往堪薩斯州薩萊納(Salina)，為這波助選馬拉松畫下句點。

綜合美聯社、路透、國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，目前已有超過5200萬張選票投出，共和黨的造勢集會顯示出正採取守勢。川普2024年時的策略野心勃勃，瞄準那些在2020年支持拜登的州。而今年期中選舉 ，川普則主要關注他先前已占優勢的紅州，因為連共和黨選民都在質疑他加徵關稅和發動伊朗戰爭的經濟後果。

在愛州杜布奎的集會上，川普稱讚密西根州民主黨籍聯邦眾議員史蒂文斯(Haley Stevens)。史蒂文斯1日上午宣布支持共和黨籍聯邦參議員候選人羅傑斯(Mike Rogers)，而非同黨的薩伊德(Abdul El-Sayed)，令民主黨人大感震驚，密州這是關鍵戰區之一。川普說：「我認為密西根州民眾，尤其是非裔美國人和猶太裔民眾，都非常尊重她，也對她的做法感到非常滿意。她這麼做非常勇敢。我很希望她加入共和黨。事實上我認為這件事或許真有可能發生。」

選前最後周日，川普總統前往農業帶的堪薩斯、愛阿華州做最後衝刺。圖為眾院議長強生(右)介紹川普總統出場。(美聯社)

川普也表示，阿拉斯加州民主黨籍聯邦參議員候選人、前聯邦眾議員佩爾托拉(Mary Peltola)應該被取消參選資格並遭到起訴。他指控佩爾托拉參與謀畫找來另一名無黨籍候選人、退休教師小蘇利文(Daniel J. Sullivan Jr.)參選，藉此分散共和黨籍聯邦參議員丹．蘇利文(Dan S. Sullivan)的選票。

參與愛州集會的60歲民眾盧茲(Jon Lutz)表示他滿意川普第二任期的政績，希望共和黨能繼續掌控參眾兩院，以便推進川普施政綱領。另位44歲居民昆茲勒(Wendy Kuenzler)也計畫投給共和黨候選人，她並不認為汽油和食品價格上漲是川普的責任。

民主黨94年來從未贏得堪州參院選舉，川普2024年以16個百分點的優勢擊敗賀錦麗，如今共和黨參議員馬歇爾(Roger Marshall)面臨著民主黨人漢彌爾頓(Adam Hamilton)的強力挑戰。在川普抵達堪州前，漢彌爾頓在一段影片中表示迎接一位在任總統到訪是種榮幸。