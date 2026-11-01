我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財百科／檢視退休帳戶 注意3關鍵步驟

加州是年輕人賺錢天堂？ 在地10年華人說出真實感受

左傾收斂？擴大？分析：民主黨戰績牽動進步派2028籌碼

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿拉斯加州選民排隊提前投票。(美聯社)
阿拉斯加州選民排隊提前投票。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

Politico民調指出，民主黨期中選舉若大勝，將強化進步派在黨內的談判籌碼，並影響2028年大選前的路線之爭。

Politico新聞網站最新調查發現，期中選舉勝利規模有多大，將影響進步派在民主黨內勢力是否增強；贏得幅度愈大，民主黨人就愈傾向於認為獲得選民授權，今後將推出更多進步派候選人。

Politico新聞網站分析，對於民主黨今年期中選舉贏得勝利將歸功於誰，進步派與溫和派在整個競選期間一直爭論不休，倘若開票結果沒有預期中的大獲全勝，民主黨以及支持民主黨的選民對於接下來發展走向將陷入糾結。

Politico與戰略諮詢公司PF Global在10月24日至27日之間進行的聯合民調，透過網路對全美2083名成年人完成調查，整體抽樣誤差在正負2個百分點以下。調查結果顯示，這場期中選舉對於民主黨路線之爭的下一個階段具有重大影響，還關係到2028年總統大選之前進步派是否在黨內掌握新籌碼。

黨內人士正密切關注幾場引起派系內鬥的選舉：薩伊德(Abdul El-Sayed)代表民主黨參選密西根州聯邦參議員、傑克森(Troy Jackson)出馬角逐緬因州聯邦參議員，以及參選加州聯邦眾議員的維列加斯(Randy Villegas)、挑戰科羅拉多州聯邦眾議員的魯提內爾(Manny Rutinel)。

十多名民主黨選舉操盤手及選舉策略專家受訪時表示，進步派與溫和派都在摩拳擦掌準備以民主黨大勝的「藍色巨浪」(blue wave)證明自身路線受到肯定。

聯合民調顯示，民主黨在期中選舉若表現不如預期對於未來走向意味如何，民主黨受訪者的不同意見頗為平均，約37%受訪者認為下次選舉要推出更多進步派候選人，35%受訪者則說民主黨接下來應該推出更多溫和派人選，另外28%受訪者則說不知道。

民主黨若贏得民調預期的大勝，進步派民主黨受訪者當中有68%表示，這代表以後應該推出更多進步派候選人，溫和派受訪者裡也有35%表示，以後選舉應該推出更多進步派人選。

報導指出，進步派迫切希望開票結果能支持自己的論述，也就是進步派候選人確實能在競爭激烈的選戰當中脫穎而出，民主黨也應該更加左傾。多年來，進步派一直覺得在黨內被建制派瞧不起，建制派認為唯有溫和派候選人才能打進川普選民。

精華 FAQ

  • 報導指出，民主黨期中選舉的勝選幅度，會決定黨內是更傾向左傾還是維持溫和路線。若大勝，進步派更可能主張擴大影響力，並在後續提名中爭取更多話語權。

  • 聯合民調顯示，若民主黨表現不如預期，受訪民主黨人意見接近平均，37%主張推出更多進步派候選人，35%主張更多溫和派，另有28%表示不知道，反映黨內尚無定論。

  • 進步派希望藉由選舉大勝證明，左派候選人也能在激烈選區勝出，從而反駁建制派「只有溫和派才打得贏」的說法，並為2028年之前爭取更多黨內籌碼。

期中選舉 民主黨

上一則

最後催票 川普再承諾：共和黨若續掌兩院 每人發5000美元

延伸閱讀

誰是民主黨最強催票機？ Politico民調：川普本人

誰是民主黨最強催票機？ Politico民調：川普本人
7搖擺州決定參院控制權 民主黨若全勝 將獲歐巴馬以來最大優勢

7搖擺州決定參院控制權 民主黨若全勝 將獲歐巴馬以來最大優勢
CNN分析：民主黨若贏得期中選舉 蜜月期不會太長

CNN分析：民主黨若贏得期中選舉 蜜月期不會太長
整理包／看懂期中選舉 國會版圖如何牽動川普未來施政

整理包／看懂期中選舉 國會版圖如何牽動川普未來施政

熱門新聞

2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂（Alice Huang）與黃仁勳搭肩說話。（聯合報系資料照）

與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底

2026-10-30 07:30
川普總統。(路透)

期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變

2026-10-25 16:26
共和黨人已準備迎接一些以前難以想像的失敗。圖為川普總統今年9月出席德州共和黨大會。(歐新社)

川普鐵票倉褪色 共和黨人準備迎接敗選 「將非常慘烈」

2026-10-31 05:24
民主黨候選人瑪麗‧佩爾托拉（Mary Peltola）。（路透）

CNN：阿拉斯加州民主黨人為川普送上政治大禮

2026-10-29 11:17
國防部參謀首長聯席會議主管戰略計畫和政策的西爾維亞遭國防部長赫塞斯解雇。 (美聯社)

川普計畫再打伊朗之際 防長解雇參謀首長聯席會議主管

2026-10-29 01:57
美國總統川普25日密西根州休倫港出席競選集會。（美聯社）

川普再提台灣偷走晶片...稱美國若有聰明總統 兩岸問題就不會存在

2026-10-26 08:10

超人氣

更多 >
劉詩詩、關曉彤、張若昀合體走紅毯 劉學義忙著躲鏡頭

劉詩詩、關曉彤、張若昀合體走紅毯 劉學義忙著躲鏡頭
華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉

華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉
女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了

女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了
賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了

賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了
加州華男續駕照發現早被取消 有人日花上百元搭車通勤

加州華男續駕照發現早被取消 有人日花上百元搭車通勤