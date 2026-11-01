左傾收斂？擴大？分析：民主黨戰績牽動進步派2028籌碼

阿拉斯加州選民排隊提前投票。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： Politico民調指出，民主黨期中選舉若大勝，將強化進步派在黨內的談判籌碼，並影響2028年大選前的路線之爭。

Politico新聞網站最新調查發現，期中選舉 勝利規模有多大，將影響進步派在民主黨 內勢力是否增強；贏得幅度愈大，民主黨人就愈傾向於認為獲得選民授權，今後將推出更多進步派候選人。

Politico新聞網站分析，對於民主黨今年期中選舉贏得勝利將歸功於誰，進步派與溫和派在整個競選期間一直爭論不休，倘若開票結果沒有預期中的大獲全勝，民主黨以及支持民主黨的選民對於接下來發展走向將陷入糾結。

Politico與戰略諮詢公司PF Global在10月24日至27日之間進行的聯合民調，透過網路對全美2083名成年人完成調查，整體抽樣誤差在正負2個百分點以下。調查結果顯示，這場期中選舉對於民主黨路線之爭的下一個階段具有重大影響，還關係到2028年總統大選之前進步派是否在黨內掌握新籌碼。

黨內人士正密切關注幾場引起派系內鬥的選舉：薩伊德(Abdul El-Sayed)代表民主黨參選密西根州聯邦參議員、傑克森(Troy Jackson)出馬角逐緬因州聯邦參議員，以及參選加州聯邦眾議員的維列加斯(Randy Villegas)、挑戰科羅拉多州聯邦眾議員的魯提內爾(Manny Rutinel)。

十多名民主黨選舉操盤手及選舉策略專家受訪時表示，進步派與溫和派都在摩拳擦掌準備以民主黨大勝的「藍色巨浪」(blue wave)證明自身路線受到肯定。

聯合民調顯示，民主黨在期中選舉若表現不如預期對於未來走向意味如何，民主黨受訪者的不同意見頗為平均，約37%受訪者認為下次選舉要推出更多進步派候選人，35%受訪者則說民主黨接下來應該推出更多溫和派人選，另外28%受訪者則說不知道。

民主黨若贏得民調預期的大勝，進步派民主黨受訪者當中有68%表示，這代表以後應該推出更多進步派候選人，溫和派受訪者裡也有35%表示，以後選舉應該推出更多進步派人選。

報導指出，進步派迫切希望開票結果能支持自己的論述，也就是進步派候選人確實能在競爭激烈的選戰當中脫穎而出，民主黨也應該更加左傾。多年來，進步派一直覺得在黨內被建制派瞧不起，建制派認為唯有溫和派候選人才能打進川普選民。